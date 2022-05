Nintendo Switch : les chiffres des ventes aux États-Unis dépassent ceux de la PS4

la Commutateur Nintendo a maintenant dépassé les ventes de la PS4 aux États-Unis. C’est le résultat des derniers chiffres de vente du groupe NPD. Cela signifie que la Nintendo Switch est désormais la quatrième console la plus vendue là-bas.

États-Unis : la Nintendo Switch a dépassé les ventes de la PS4

Aux États-Unis, c’était Xbox Series S/X brièvement la console au top les tableaux de vente. Cependant, uniquement en mars et uniquement en ce qui concerne l’argent récolté. Pas en termes de nombres individuels et d’exemplaires vendus. Cela a changé quelque chose a encore changé en avril.

Les derniers chiffres du NPD Group suggèrent que le La PS5 revient à la première place est en ce qui concerne l’argent récolté grâce aux ventes. Cela correspond au fait que quelques consoles supplémentaires sont enfin arrivées sur le marché au cours des dernières semaines. À La Xbox et la Nintendo Switch ont suivi en deuxième et troisième place.

En terme de Cependant, la Nintendo Switch est en avance en termes de nombre d’unités vendues. Il bat même maintenant les unités complètes que la PS4 a pu vendre au cours de sa vie et s’en tient à cela à la quatrième place la liste générale des résultats de la console et les ventes aux États-Unis – derrière la PS2, la Xbox 360 et la Wii.

Dans l’ensemble ça a l’air un peu différent dans le monde hors de. Ici, la PS2 occupe toujours la première place, suivie de près par la Nintendo DS puis la Game Boy et la Game Boy Color à quelque distance. Elle sera suivie par la PS4 et la Nintendo Switch. Le La différence est d’environ 10 000 exemplaires. Le Switch devrait probablement encore pouvoir le faire pendant sa durée de vie.

Sans surprise, Elden Ring est le jeu le plus réussi

Anneau Elden reste un succès absolu et un best-seller, également aux États-Unis. Après que le RPG From Software ait dû admettre sa défaite face à « Lego Star Wars: The Skywalker Saga » en avril, « Elden Ring » est toujours en tête de liste des jeux les plus vendus de 2022. Aussi au cours des 12 derniers mois « Elden Ring » s’est le mieux vendu aux États-Unis, battant même l’actuel « Call of Duty ».

