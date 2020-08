Nintendo Switch: la Switch Pro arrive-t-elle début 2021?

Depuis mars 2017, le Nintendo Switch sur le marché et il a fallu à peine un an avant qu’il y ait déjà eu des spéculations sauvages sur Internet pour savoir si les fans de la console de jeu hybride en voudraient une Version Pro Soyez heureux. Même si c’était toujours par ouï-dire et Nintendo lui-même a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelle version du Switch pour le moment, la rumeur est maintenant en train d’être ravitaillée.

Nintendo Switch: Nouvelles rumeurs sur la version Pro

Bien que nous ayons entendu pendant des années que la console qui succédait à la Nintendo Wii U obtient bientôt un modèle amélioré, rien ne s’est passé dans ce sens à ce jour, ce qui n’empêche pas les fans et les initiés de reprendre le sujet encore et encore. Et bien ça l’est Actualités économiques quotidiennes de Taipei qui en trucs Switch Pro veut avoir reçu de nouvelles informations.

Les nouvelles informations proviendraient de personnes de confiance mais anonymes de la chaîne d’approvisionnement qui parlent d’une nouvelle version du Switch qui devrait entrer en production dès la fin de 2020, pour enfin Début 2021 pour frapper le marché. Ce que le rapport n’a pas révélé, cependant, c’est ce qu’est ce nouveau Changer de console déterminera, ou dans quelle mesure cela est meilleur que le modèle actuel.

Dans les forums pertinents, les fans de la console de jeu de Nintendo sont déjà occupés à discuter des améliorations possibles. On parle donc de ce nouveau switch avec le Nvidia Tegra X1 + un processeur principal amélioré devrait être offert pour remplacer l’ancien Tegra X1. Cela serait pertinent car la résolution dynamique des jeux exigeants sur le commutateur chute actuellement à 360p dans certains cas.

Avec des performances supplémentaires, des titres comme Wolfenstein: le nouvel ordre ou Condamner peut être affiché en continu dans une résolution respectable. D’autres initiés supposent une mémoire plus rapide avec laquelle le temps de chargement devrait être réduit. D’autres personnes dans la discussion disent que la console devrait avoir un deuxième écran, même si l’utilisation d’un tel écran secondaire n’est pas encore tout à fait claire.

Mais comme je l’ai dit, ce ne sont que des rumeurs qui n’ont encore été confirmées d’aucune autre source, et encore moins que Nintendo a commenté elle-même. Si cela change, nous vous en informerons bien sûr.

Nintendo Switch: nouvelle console, ancienne console

Si cette nouvelle version de la Nintendo Switch arrivait réellement sur le marché, cela signifierait qu’il existe déjà quatre versions de la console. En plus du modèle original, qui a été lancé en Europe le 3 mars 2017, il y en a également un depuis 2019 Révision la Nintendo Switch, qui a une durée de vie de la batterie plus longue et est livrée dans un emballage et un numéro de modèle légèrement différents.

Il y a aussi ceux Nintendo Switch Lite, une version nettement moins chère et plus légère, mais aussi allégée du Switch d’origine, qui ne convient que comme ordinateur de poche, c’est-à-dire ne peut pas être connecté au téléviseur, mais est compatible avec tous les jeux Switch utilisant ce mode. La Nintendo Switch Lite n’a pas de amovible Joy-ConAu lieu de cela, les unités de contrôle sont connectées en permanence à la console.

