Nintendo Switch continue de balayer: avec 84,59 millions vendus, il devrait franchir la barre des 100 millions plus rapidement que la Wii ou la PS4

Des chiffres spectaculaires pour la console hybride de Nintendo, qui vient d’annoncer les résultats de son exercice 2021 (avril 2020-mars 2021), et qui a dépassé ses propres prévisions, déjà très élevées. Ils ont calculé de vendre au cours de l’année 24 millions d’unités de sa console, mais finalement 28,83 millions.

Cela met la console à des chiffres totaux de 84,59 millions de consoles vendues depuis son lancement, ce qui se traduit par une croissance annuelle de 37,1% et près de 5 millions de plus par rapport au dernier rapport financier de février. Ce ne sont pas les seules données du rapport, qui pointe à 2 618 millions d’euros de bénéfices pour la partie numérique de l’entreprise, ce qui représente une augmentation annuelle de 68,5%.

Nintendo a ventilé de quels départements proviennent ses bénéfices, qui totalisent 13383 millions d’euros (augmentation de 34,8% par rapport à 2020): 51% du matériel, 26% du logiciel physique, 12% des téléchargements numériques, 8% de la Nintendo Switch Online, insérés la publicité et les jeux exclusivement numériques, et 3% sur les téléphones mobiles. En résumé, et ces données sont spectaculaires, 5,165 millions d’euros de bénéfices, soit une augmentation de 88,4% par rapport à l’année dernière, qui établit un record pour la marque.

Surpassant Playstation 4 et Wii

Cependant, les données les plus impressionnantes proviennent de la comparaison que l’analyste Daniel Ahmad a fait sur Twitter: si l’on compare la croissance des ventes de Nintendo Switch au cours de ces années et si elle continue à maintenir la même progression de croissance, elle dépassera la barre des 100 millions d’unités vendues plus rapide que deux succès incontestés de l’industrie tels que la Playstation 4 et la Wii elle-même de Nintendo.

La Nintendo Switch s’est vendue à 84,59 millions d’unités après 49 mois sur le marché. Une fois le lancement aligné, le Switch se vend plus rapidement que la Wii et la PS4. Il dépassera également le cap des 100 mètres plus rapidement que la Wii et la PS4. pic.twitter.com/yUGfdZtepQ – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 6 mai 2021

Pour l’instant, dit Ahmad, il a déjà dépassé les marques de Game Boy Advance et PSP, et rattrapera bientôt Playstation 3 et Xbox 360. Plus de temps il sera éloigné du millionnaire Nintendo DS, mais sans aucun doute il finira par rattraper en haut. Une grande partie de la responsabilité de ce succès revient au logiciel, avec de grands succès exclusifs: selon le rapport, Switch a déjà 36 jeux dans son catalogue qui ont dépassé le million de ventes. 22 d’entre eux sont Première fête.

le classement actuel des titres Switch est la suivante: