Nintendo Switch: 87% des consoles vendues au Japon

La Nintendo Switch a dominé le marché japonais en 2020, vendant plus de six millions d’unités et représentant le 87% de toutes les ventes de consoles dans le pays, selon un nouveau rapport.

De nouvelles données de Famitsu (via l’industrie du jeu) montrent que le populaire la console hybride a conservé un fort avantage sur ses concurrents sur le marché japonais, malgré le lancement des consoles de nouvelle génération au quatrième trimestre 2020.

Il a vendu plus de six millions d’unités au Japon en 2020, bien avant son plus proche rival, le PS4 avec 542 000 unités. Le rapport note également que 255000 unités PS5 ont été vendues au Japon en 2020.

Sur les six millions d’unités Nintendo Switch vendues, 3,9 millions d’unités proviennent de la console de commutation normale et les 2,1 millions restants sont le Handheld Switch Lite.

Le rapport a mis en évidence 10 jeux physiques les plus vendus au Japon l’année dernière. La liste était dominée par les titres pour Commutateur Nintendo, à la seule exception de « Remake de Final Fantasy VII » pour PS4 au numéro 4.