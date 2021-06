Nintendo se sabote en faisant fuiter le nouveau jeu Mario + Lapins Crétins

Un nouveau jeu Mario + Lapins Crétins ? Eh bien, ce n’est pas une rumeur. Nintendo elle-même l’a publié sur son site officiel.

Il n’y a pas d’événement Nintendo sans fuites. Le fait est que le grand N nous habitue à voir cela venir de différents points. Forums, employés en colère, listes photographiées, initiés… Mais bien sûr, l’un de ceux que nous devions voir l’a montré aujourd’hui. Essayez de ne pas trop rire, coupable, parce que Nintendo a divulgué le nouveau jeu Mario + Lapins Crétins.

Les événements qui se sont produits (pour que vous puissiez voir que nous savons parler) dans l’ordre chronologique ont été les suivants. Tout au long de cette matinée, Nintendo elle-même a montré sur son site Web le nouveau titre intitulé Mario + Rabbids: Sparks of Hope, que nous pourrions traduire en espagnol par « les étincelles de l’espoir ». Et voyant que nous allons voir un lapin d’Estela et un autre d’un flash, car les coups de feu pourraient faire le tour.

Le fait est que le Web n’est actuellement pas disponible et qu’il nous envoie à l’url « erreur », il est donc définitivement confirmé que celui qui a programmé la page Web s’est trompé d’heure. Une minute de silence pour le travail de ce travailleur.

On ne sait pas si l’annonce était préparée pour être discutée aujourd’hui pour la première fois ou mardi, mais la conférence d’Ubisoft, qui a lieu aujourd’hui à 21h00, heure de la péninsule espagnole, est celle avec le plus de votes. Alors n’excluons pas que nous ayons une bande-annonce dans peu de temps.

Une grosse fuite

Ce qui est amusant, c’est que ce n’était pas une fuite à utiliser, mais que toute la page officielle était à l’antenne. Cela signifie que nous avons la description, les détails et les premières données du jeu.

Pour commencer, comme nous l’avons mentionné, les étincelles semblent être les protagonistes. Appelons-les des étincelles, des étincelles ou quoi que ce soit parce que le site Web était en anglais et nous n’avons pas de nom officiel en espagnol. Nous devrons les sauver de quelqu’un de malveillant et au fur et à mesure que nous les sauvons, nous acquerrons des compétences.

Le système de combat continuera comme dans l’original. En d’autres termes, ce sera un jeu tactique au tour par tour avec beaucoup, beaucoup de stratégie. De plus, il parle de 9 personnages jouables. Parmi eux ceux du premier jeu sans le DLC (Mario, Peach, Luigi et les lapins qui les pertocan) mais on en voit aussi dans l’art du jeu d’autres comme Estela et les flashs… et un très rare avec un mauvais visage.

Le nouveau jeu Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira en 2022 sur Nintendo Switch.