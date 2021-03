Nintendo s’associe au créateur de Pokemon Go pour développer des jeux AR pour smartphone

24 mars 2021 10:17:30 IST

Le géant japonais du jeu Nintendo s’associe à la société américaine derrière un succès fulgurant Pokémon Go pour développer des jeux pour smartphone en réalité augmentée, ont annoncé mardi les deux sociétés. Leur première coentreprise impliquera les adorables personnages Pikmin mi-végétaux, mi-animaux de Nintendo dans un jeu qui devrait être lancé cette année. La technologie de réalité augmentée (RA) permet de superposer des images et des animations à la vue du monde réel vue sur la caméra arrière d’un smartphone.

C’était la clé du succès de Niantic’sPokémon Go, qui a ravi les utilisateurs du monde entier avec l’apparition de personnages Pokémon dans leurs quartiers à travers le monde.

« La technologie AR de Niantic nous a permis de découvrir le monde comme si Pikmin vivait secrètement tout autour de nous », a déclaré le directeur du représentant de Nintendo Shigeru Miyamoto dans un communiqué de presse.

Miyamoto, créateur de Pikmin et d’autres personnages célèbres de Nintendo, notamment Super mario et Donkey Kong, a déclaré que la nouvelle application serait conçue pour «rendre la marche amusante».

Dans le passé, Nintendo avait hésité à laisser ses personnages s’aventurer en dehors des consoles traditionnelles et dans le monde de plus en plus populaire du jeu sur smartphone.

Mais ces dernières années, il a publié une série de titres mobiles, y compris ceux de 2016 « Super Mario Run« et 2019 »Visite de Mario Kart« .

« L’accord pourrait aider à répondre aux plaintes des investisseurs selon lesquelles Nintendo n’a pas été en mesure de gagner beaucoup grâce aux applications pour smartphone », a déclaré Hideki Yasuda, analyste à l’Ace Research Institute. Actualités Bloomberg.

« Alors que nous continuons d’élargir notre portefeuille de jeux, il était naturel de faire équipe avec Nintendo », a déclaré le PDG de Niantic, John Hanke, dans un communiqué de presse conjoint.

« Nous sommes impatients de façonner ensemble l’avenir de la RA », a-t-il ajouté, sans donner de détails sur les autres personnages de Nintendo qui pourraient être en ligne pour les jeux AR.

Pokémon Go a connu un énorme succès depuis son lancement en 2016, gagnant plus d’un milliard de dollars au cours des 10 premiers mois de 2020 seulement, selon le tracker Sensor Tower.

