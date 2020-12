Nintendo répond aux messages #FreeMelee et annule Splatoon 2 NA Open

Nintendo a mis fin au livestream pour son Splatoon 2 Amérique du Nord Open occasion aujourd’hui après que plus de 30 pour cent des groupes ayant terminé ont eu des noms révélant une aide pour le Mêlée surface. L’entreprise a mentionné les «obstacles d’exécution imprévus» comme réflexion.

Ainsi, la communauté Splatoon, en soutien à la communauté Smash, compte 30% des meilleures équipes du Spl2 NA Open de ce week-end avec des noms d’équipe en faveur de Melee et Smash.

Alors qu’est-ce que @NintendoAmerica @NintendoVS faire en réponse?

Ils ont annulé leur diffusion en direct pour les finales de demain. – Slimy (@SlimyQuagsire) 5 décembre 2020

Cette assistance pour le Mêlée quartier reste en action pour que Nintendo ferme la grande maison, parmi les plus grandes compétitions annuelles pour Super Smash Bros. en raison de l’intention des coordinateurs de diriger le Mêlée occasion en utilisant un mod développé par la communauté qui permet au jeu vidéo d’être joué en ligne.

Après que Nintendo ait fait ce choix, de nombreux autres quartiers, dont certains se concentrent sur les titres Nintendo, ont pris la parole au nom de Mêlée aussi bien que Fracasser quartier. Si cette assistance était disponible dans le type d’histoires de partage sur la façon dont Nintendo a réellement bricolé la scène abordable pour BRAS aussi bien que Splatoon pendant de nombreuses années ou simplement pour faire passer le mot, il y avait une grande presse de non-Fracasser les joueurs qui ont aidé à mieux comprendre le scénario.

le Splatoon 2 L’espace eSports est resté pour révéler une assistance énorme pour Mêlée scène, avec un certain nombre de groupes utilisant des noms comme « Mêléetation »,« Frais d’élément Mêlée, »Et aussi simplement« #FreeMelee »comme leurs noms abordables dans les finales NA Open. Nintendo a ensuite mis fin à la diffusion en direct pour l’occasion, mentionnant «des difficultés d’exécution imprévues» comme réflexion.

Avec les noms consacrés à la Mêlée région, parmi les 6 principaux groupes ont également utilisé un lien Web comme nom de groupe, ce qui a conduit les clients à un clip vidéo inacceptable concernant la cuisson d’une dinde.

Splatoon ainsi que le coordinateur de l’événement shatter SlimyQuagsire a précisé que c’était entièrement le choix de Nintendo et n’avait absolument rien à voir avec l’un des TO ou diffuseurs qu’ils ont générés pour aider à l’occasion.

«C’est un contrôle des dégâts et un crachat pur et simple face à toutes leurs scènes de compétition dédiées», a déclaré Slimy. «Mais nous ne sommes pas surpris.»

Nintendo n’a en fait pas encore fait de déclaration publique concernant la résiliation du programme NA Open, mais le message a été expliqué sur le serveur Web Discord utilisé pour organiser l’événement. Et aussi, selon divers autres messages au sein du serveur Web, il ne ressemble pas à divers autres joueurs ou analystes qui auront certainement la capacité de diffuser et de lancer l’occasion.

Les personnes qui ont accès à NA Open Discord ont en fait été dupliquées et ont collé un message directement dans les différents réseaux, l’ont submergé et ont ensuite quitté le serveur Web juste après. Le message est conforme à:

«L’année est 20XX. Chaque flux officiel en ligne n’a aucune vue, car les organisations de base ont usurpé tous les flux Esports. Nintendo est sans ressources et en panne, leur seule source de revenus est de taxer les copies vendues de Melee, CRT et gamecubes. La société a évolué au point qu’avec un implant cybernétique, vous pouvez vous connecter directement au netplay et briller sur votre adversaire tout en diffusant sans plainte DMCA et lettre C&D de Nintendo. Doug Bowser est le dernier humain vivant sans implant, et est retrouvé froid et nu, se demandant pourquoi tout le monde parle constamment de vagues.

#freemelee «