Nintendo rachète un studio de cinéma pour adapter ses jeux vidéo

Le développeur de jeux vidéo Nintendo a révélé qu’il envisageait d’acquérir un studio d’animation pour créer de nouveaux films basés sur ses franchises de jeux vidéo populaires. Selon de nouveaux rapports, la société prévoit d’acquérir Photos de Dynamoune société d’animation CG qui a déjà travaillé sur de grands films et jeux.

Après avoir obtenu la propriété à 100% le 3 octobre, Nintendo a déclaré que « le nom de la société Dynamo Pictures devrait être changé en ‘Photos Nintendo Co., Ltd.’ Afin de se concentrer sur le développement de contenu visuel utilisant la propriété intellectuelle de Nintendo. » Jusqu’à présent, Nintendo n’a pas révélé quelle IP elle envisage actuellement d’adapter, ni si elle a l’intention de rendre toutes les fonctionnalités ou émissions de télévision entièrement animées ou partiellement animées.

Dynamo Pictures a travaillé sur des jeux et des films notables ces dernières années, tels que »Ghost in the Shell », »Earwig and the Witch » de Studio Ghibli, »Death Stranding » et la franchise »Resident Evil », tout en travaillant également sur des projets avec PlayStation. La société semble se spécialiser dans l’animation CG et le travail de capture de mouvement, comme en témoigne l’utilisation intensive de ces styles dans des titres tels que « Death Stranding ».

Bien que l’annonce de l’acquisition de Nintendo ait été rendue publique, rien n’indiquait sur quelles fonctions spécifiques de Dynamo Pictures, qui deviendra bientôt Nintendo Pictures, la société prévoit de capitaliser pour ses futurs projets. Nintendo semble vouloir rejoindre le marché en plein essor des films adaptés de jeux vidéo, des productions qui ont pris de l’ampleur ces dernières années.

Son adaptation la plus récente et la plus populaire était » Detective Pikachu », qui a remporté un certain succès auprès des fans espérant une suite mettant en vedette le célèbre Pokémon exprimé par Ryan Reynolds. Le développeur avait même l’intention d’étendre le succès du film en lançant un jeu »Detective Pikachu » pour changermais ces plans semblent s’être estompés depuis.

Actuellement, Nintendo travaille sur un nouveau film d’animation de »Super Mario Bros. » qui jouera Chris Pratt, jour charlie Oui Jack Black comme Mario, Luigi et Bowser, respectivement. Pour le moment, l’intrigue du film est inconnue, mais des fuites ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’une comédie musicale.

Nintendo a récemment annoncé que le film » Super Mario Bros. » serait repoussé à 2023, en salles le 7 avril de l’année prochaine, alors qu’il était initialement prévu pour la fin de 2022.