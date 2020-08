Nintendo publiera-t-il enfin le modèle Pro du Switch en 2021?

En mars 2019, des rumeurs ont fait surface pour la première fois selon lesquelles Nintendo pourrait mettre sur le marché deux nouveaux modèles de Switch: une version Pro et une version moins chère sans dock. Nous avons reçu ce dernier en septembre 2019 sous la forme du Switch Lite. Selon un nouveau rapport, la version Pro du Switch suivra enfin en 2021.

Le rapport de l’agence de presse Bloomberg (via Kotaku) indique que Nintendo prévoit de proposer un «modèle amélioré de sa console Switch» en 2021. Les données sur la taille, le prix et le matériel de la console ne sont pas encore connues. Apparemment, le modèle Pro de la console devrait obtenir plus de puissance de calcul et lire du contenu en 4K. Il y a quelques jours, le site Web taïwanais Economic Daily News (via IGN) faisait un reportage sur le modèle Pro du Switch.

Le Switch Pro sera-t-il sur le marché au printemps 2021?

Selon l’Economic Daily News, la production du modèle professionnel du Switch devrait commencer cette année. Le lancement sur le marché du Switch Pro est censé être déjà prévu pour le premier trimestre 2021. Les informations sur la console proviennent de fournisseurs Nintendo, selon le site Web taïwanais. Les sources affirment également que le Switch Pro offrira une “interactivité améliorée” et un affichage de haute qualité.

Début 2020, Nintendo avait déjà annoncé qu’il n’y aurait certainement pas de nouveau modèle Switch cette année et que les rumeurs sur le modèle Pro étaient donc un peu contenues. Cependant, cette déclaration n’exclut pas que la production de la nouvelle variante de commutateur commencera cette année.

Nous ne savons pas si les nouvelles informations sont correctes. Mais il ne serait pas rare que Nintendo propose un autre modèle de Switch. Le constructeur japonais a finalement sorti plusieurs variantes de la Nintendo DS, de la Nintendo Wii et de la Nintendo 3DS.