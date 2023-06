Nintendo : Princess Peach obtient sa propre aventure magique pour le Switch

Ce fut probablement l’une des plus grosses surprises du Nintendo Direct: Princesse Peach jouera dans l’un des prochains Nintendo-Reprendre des jeux.

En plus d’annoncer un DLC Mario + Lapins Crétins : Étincelles d’Espoir, un Remake de Super Mario RPG et bien d’autres nouvelles, le Direct en a également tenu une autre chacun Aventures en solo pour Luigi et Peach prêt.

Pas le premier effort en solo pour la princesse

La princesse autrement impuissante avait déjà 2005 sur Nintendo DS l’honneur de pouvoir faire son propre truc. Dans Super Princesse Pêche pour une fois c’était elle qui devait sauver Mario et Luigi. Aussi dans Film Super Mario Bros. il ne reste pas grand chose de l’ancienne princesse en détresse.

Que ce soit le nouveau jeu pour le commutateurs un continuation de leur dernière aventure sera ou si Nintendo va lancer un tout nouveau et action détachée présentée n’est pas encore connue. En général, les responsables avaient raison réservé avec plus d’informations.

Est-ce que le Peach Game va être un jeu?

Jusqu’à présent un seul petite vidéo avec quelques extraits publié à partir du jeu. Et ils sont plutôt adorables. Dans la courte présentation est Peach sur une grande scène à voir, le paysage change constamment.

Sinon, le jeu ressemble beaucoup à un production théâtrale magique où la princesse semble tirer les ficelles. Dans la grande finale du teaser d’une demi-minute, elle passe même de sa tenue rose habituelle à une robe de bal blanche et bleu clair comme si elle était de Disney Cendrillon et sa fée marraine en une seule personne.

Il serait concevable qu’il ne s’agisse pas tant d’une mission de sauvetage dangereuse que d’une Sorte de gestion du temps ou autre jeu de simulation actes. Peut-être même avec ça destiné à un groupe cible plus jeune être adressé.

Étant donné que le développement est apparemment encore à un stade très précoce, nous devrons probablement être patients pour plus d’informations. « plus tard » conséquences. La sortie aura probablement lieu en 2024.