Nintendo prévoit de révéler un commutateur avec un écran OLED 4K cette année

Nintendo prévoit de révéler une nouvelle version de sa console Changer à un moment donné cette année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pyra et Mythra rejoignent « Super Smash Bros. Ultimate »

Comme le rapporte Bloomberg, le nouveau Commutateur Nintendo aura un écran OLED et un écran tactile Samsung plus grand, ainsi qu’avec Sortie 4K.

Selon les rapports, Samsung Display Co. commencera la production de masse de paneles 7 pouces OLED avec une résolution de 720p à partir de « juin » avec un objectif d’un million d’unités. Cela vient de personnes proches du projet qui ont également déclaré que les présentoirs devraient être expédiés aux assembleurs vers juillet.

Selon le rapport Bloomberg, Yoshio Tamura, co-fondateur du consultant écran DSCC, Il a dit:

«Le panneau OLED consommera moins de batterie, offrira un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide par rapport à l’affichage à cristaux liquides actuel sur le commutateur.