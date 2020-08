Nintendo prépare un nouvelle Switch avec une résolution 4K et d’autres améliorations pour 2021, selon Bloomberg

2020 est l’année de la Xbox Series X et de la PS5 dans le monde des consoles vidéo, 2021 vise à être l’année de la Nintendo Switch. De nouvelles rumeurs affirment que la marque japonaise renouvellera votre console phare avec de meilleurs graphismes et beaucoup de nouveaux jeux pour le catalogue.





C’est l’Economic Daily News qui a le premier fait écho à cette possibilité et c’est désormais Bloomberg qui le réaffirme selon ses sources. Selon eux, Nintendo prépare une mise à jour matérielle pour sa console qui a été publiée pour la première fois en 2017. Une mise à jour avec laquelle améliorez surtout votre catalogue graphique et de jeux vidéo.

Plus de graphiques, plus de catalogue

Bien que les spécifications finales de cette nouvelle version ne soient pas encore connues, La résolution 4K devrait être introduite sur la nouvelle Nintendo Switch. De même, un processeur plus puissant qui peut déplacer cette résolution. La vérité est que cette rumeur est présente depuis 2018 pratiquement. Nous verrons si 2021 est enfin l’année du cycle de renouvellement de la Nintendo Switch.

L’autre partie intéressante de la rumeur n’a pas tant à voir avec le Matériel comme avec lui Logiciel. Selon des sources de Bloomberg, le lancement sera renforcé avec un certain nombre de nouveaux jeux. Les jeux qui seraient ajoutés au catalogue proviendraient à la fois de Nintendo lui-même et d’autres développeurs partenaires de Nintendo pour sa console.

Tout indique quoi ces nouvelles arriveront courant 2021, bien qu’il n’y ait pas de date fixe. Si tel est le cas, cela fera quatre ans depuis le lancement initial de la Nintendo Switch. Pendant ce temps, Nintendo a également publié la Nintendo Switch Lite avec des spécifications inférieures. D’autre part, nous avons vu une mise à jour mineure de la Nintendo Switch pour améliorer son autonomie.

Ongle nouvelle Nintendo Switch avec résolution 4K et plus de puissance Cela ne signifie pas une concurrence directe pour la Xbox Series X et la PS5. Du moins pas en termes de spécifications. Cependant, cela peut être une alternative intéressante pour ceux qui ont une approche différente des jeux vidéo, comme le Nintendo Switch original l’a déjà montré ces dernières années.