Nintendo partage un déballage de Super Mario 3D All-Stars

Les rumeurs qui existaient depuis des mois sur une collection de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super mario galaxie C’est fini épanouissant. Mais pas seulement cela, car Nintendo partagé par surprise une Nintendo Direct axé sur Super Mario avec une bonne poignée de jeux comme Super Mario 3D World pour Switch, une bataille royale par Super Mario beaucoup plus. En se concentrant sur la compilation susmentionnée, appelée Super Mario 3D All-Stars, nous avons déjà vu photos récemment sur les trois jeux fonctionnant sur la console hybride.

Aujourd’hui, cependant, nous parlons de la boîte Super Mario 3D All-Stars, c’est-à-dire la version physique du jeu dont les unités sera limité et qu’il ne sera disponible à l’achat que jusqu’à la prochaine fois 31 mars. Donc, Nintendo a partagé une vidéo dans Youtube de votre section Nintendo Minute où Trousse et Krysta Ils ont conduit une déballage du jeu. Non seulement cela, mais nous avons également pu voir qu’il a un joueur de toute la bande originale des trois jeux, qui ont des thèmes très mythiques et qui donneront un bon coup de nostalgie à plus d’un.

On ne voit pas seulement la couverture de la boîte Super Mario 3D All-Stars, mais on peut aussi observer sa partie arrière et son intérieur, qui est décoré de différentes captures de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. De la même manière, on peut aussi jeter un petit coup d’œil sur la cartouche. Enfin, ils font aussi déballage de quelques baskets Puma avec un design inspiré de la saga du plombier moustachu habillé de rouge

On se souvient que Super Mario 3D All-Stars est juste autour du coin, car il arrive sur Nintendo Switch prochain 18 septembre.

