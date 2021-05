Nintendo partage les détails de "Zelda: Skyward Sword HD"

Les détails du combat continuent d’apparaître pendant La légende de Zelda: Skyward Sword. Nintendo a annoncé la relance HD du jeu plus tôt cette année lors d’un Nintendo Direct. À partir de ce moment, les gens se sont demandé comment le jeu d’épée gérerait le jeu.

Que vous utilisiez les commandes de mouvement plus fluides ou les commandes à boutons uniquement ajoutées, lire les ennemis et frapper avec précision mène au succès dans #SkywardSwordHD! Par exemple, avec Deku Babas, vous devrez changer la direction de vos balançoires en fonction de l’endroit où sa bouche fait face. pic.twitter.com/ahM5Q4aAKC – Nintendo of America (@NintendoAmerica)

Right Stick a été confirmé pour prendre soin de vos armes. Sur Twitter, ils ont donné encore plus de précisions sur les aventures à venir de Relier autour de Skyloft. La précision de l’épée était la clé de Skyward Sword pour Wii, et cela ne changera pas avec la relance.

Cependant, il semble que Nintendo donne aux utilisateurs de boutons une liberté totale pour essayer de terminer le jeu avec ces paramètres. (Cependant, il semble peu probable que le titre permette aux fans de remapper les boutons à leur goût),

Nintendo a publié une mise à jour de la description de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, «Prenez le ciel, dessinez votre épée et vivez la plus ancienne histoire de la série Legend of Zelda. Rejoignez Link dans sa quête de vols en hauteur pour économiser Zelda, une amie d’enfance qui doit affronter son destin ».

«Balancez votre épée et inclinez vos coupures pour découvrir et percer les défenses de l’adversaire à l’aide de commandes de mouvement intuitives. Le lien correspondra à l’angle de chaque coup que vous faites avec le contrôleur Joy-con, créant un jeu d’épée immersif basé sur la stratégie et la précision, «

The Legend Of Zelda Skyward Sword HD sortira le 16 juillet.