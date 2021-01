Nintendo partage de nouvelles informations sur le mode Fury de Bowser dans Super Mario 3D World

Plus tôt cette semaine, Nintendo a donné aux fans un aperçu de deux minutes du nouveau La fureur de Bowser module complémentaire dans la version Switch de Super Mario 3D World. Depuis, nous nous demandons tous pourquoi Bowser est si fou.

Le site Web britannique de Nintendo a maintenant révélé comment il a été en fait entaché par un « mystérieux goop noir » qui oblige Mario et son improbable compagnon (Bowser Jr.) à traverser une série d’îles sur le lac Lapcat.

C’est à Mario et à un compagnon improbable de voyager à travers une série d’îles sur le lac Lapcat, de collectionner le mystérieux Cat Shines en complétant différents défis de plate-forme et d’exploiter leur pouvoir pour arrêter le terrifiant Fury Bowser.

Avec son papa transformé, le seul espoir de Bowser Jr. de sauver son père réside avec son plus grand ennemi. Pilotant sa Koopa Clown Car, le jeune prince rejoint Mario dans sa quête, copiant tous ses mouvements, l’aidant à éliminer les ennemis et découvrant des bonus et d’autres secrets qui vous aideront.