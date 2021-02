Nintendo organise une consultation personnelle des joueurs en ligne avec le concierge

Les joueurs indécis peuvent demander de l’aide à des experts officiels avec le nouveau service de conciergerie Nintendo Switch.

Il nous est arrivé à tous qu’il arrive un moment où vous ne savez pas quoi faire. Votre catalogue de jeux est si vaste que vous ne pouvez pas décider quel sera votre prochain défi. C’est un premier problème mondial qui s’est développé avec le temps. Ne vous inquiétez plus, Nintendo a la solution parfaite. L’entreprise a annoncé pour ses clients nord-américains l’arrivée du nouveau service en ligne gratuit Concierge Nintendo Switch.

Quelle est cette curiosité? Eh bien, c’est au moins curieux. Il s’agit d’un conseil en ligne personnalisé pour aider les propriétaires de Nintendo Switch à choisir à quoi jouer après avoir analysé leurs goûts et leurs besoins. Les destinataires sélectionnent le sujet dont ils veulent parler, spécifient la date et l’heure à laquelle ils se connecteront, et un conseiller Nintendo spécialisé les aidera à trouver le jeu parfait.

C’est au moins une curiosité. Bien sûr, pour l’instant, seuls les joueurs des États-Unis peuvent profiter du service. Espérons qu’il ne faudra pas longtemps pour arriver en Europe. Ma liste de choses à faire est trop longue et il y a des jours où il me faut trop de temps pour choisir le titre à prendre ensuite.

La paralysie des choix est un problème courant dans la société moderne. Il s’est développé ces dernières années dans le domaine des jeux vidéo au fur et à mesure que les catalogues se sont agrandis. Le fait de disposer de services proposant un grand nombre de titres d’abonnement ne fait qu’empirer la situation. Nintendo est une entreprise ingénieuse pour offrir un tel service à tous les types de joueurs qui ont besoin de conseils pour profiter de leur temps libre. Surtout avec autant d’options dans une console de jeu hybride!