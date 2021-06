Nintendo nous trolle avec Zelda mais nous laisse voir une partie de Breath of the Wild 2

Nous n’avons toujours pas de nom, pas de date exacte et pas de matériel, mais au moins nous avons un gameplay de Breath of the Wild 2.

Dès le début du Nintendo Direct, la société savait que nous voulions voir les choses du nouveau Zelda. Une introduction avec Super Smash Bros. Ultimate avec Ganon dans les premières secondes et quelques nouvelles avançaient. Et regardez où, même si cela n’a pas été beaucoup, nous avons eu un Le gameplay de Breath of the Wild 2.

Dans la vidéo, nous passons à de nouvelles zones d’Hyrule et celle qui prend le plus d’importance est le ciel. Un ciel qui nous rappelle, et beaucoup, The Legend of Zelda : Skyward Sword, qui sort bientôt. Le même réalisateur a confirmé qu’une partie de l’histoire du jeu nous conduira sur ce terrain inexploré. Il sera donc temps d’apprendre à voler.

Nous avons également vu de nouvelles capacités. Passage à travers des rochers, une sorte de lance-flammes, plus d’ennemis et de stratégies… un peu de tout mais rien de particulier. Et c’est qu’il reste encore un peu de temps au projet pour qu’on puisse le voir sérieusement. Aonuma a expliqué qu’ils espèrent l’avoir prêt d’ici 2022. Calculez donc que ce sera pour Noël.

Quoi qu’il en soit, nous avons au moins vu un peu de cette suite qui, soit dit en passant, n’a pas encore de nom, de logo ou quelque chose comme ça. Curieux de dire le moins.