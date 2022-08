Nintendo n’a actuellement aucune intention d’augmenter le prix du commutateur

Shuntaro Furukawa, président de Nintendoa récemment déclaré que l’entreprise « à ce stade » n’a pas l’intention d’augmenter le coût d’un commutateur afin « d’empêcher la tarification des consommateurs ».

Cela fait suite à des informations selon lesquelles les ventes de Switch auraient récemment diminué de plus de 20 % en raison de la pénurie prolongée de semi-conducteurs, qui a contribué à une baisse de 29 % des bénéfices au cours de la période de l’exercice précédent.

Furukawa a déclaré dans une interview avec Nikkei qu’il y a deux raisons pour lesquelles ils ne le prennent pas actuellement en considération. «Nous voulons éviter de tarifer les gens afin de pouvoir offrir un plaisir distinctif à un large éventail de clients.

Furukawa a déclaré : « Nintendo continuera à vendre trois modèles différents : le modèle standard, le Switch Lite avec un prix inférieur, une taille plus petite et moins de fonctionnalités, et la variante OLED. « Le plan le plus efficace sera déterminé au fur et à mesure. En nous concentrant sur les prochaines années, nous faisons de notre mieux pour trouver des produits haut de gamme à des prix équitables. »

L’exécutif a poursuivi: «Notre modèle OLED restera pour le moment moins cher que nos autres versions. Il ne fait aucun doute que le coût du transport maritime a augmenté, tant par voie aérienne que maritime. Nous réfléchissons à nos options.

Furukawa était quelque peu muet en ce qui concerne les objectifs de vente, déclarant que « tout ce que je peux dire, c’est que nous nous efforcerons de continuer à augmenter les ventes au même rythme. Le matériel bénéficie d’un logiciel performant. Avec la sortie de Splatoon 3 en septembre et de Pokemon Scarlet & Violet en novembre, nous pourrons faire de notre mieux pour atteindre nos prévisions de ventes.

Furukawa a observé que « nous sommes sur le rythme de la reprise à partir de la seconde moitié de cet été » en ce qui concerne les limitations de production, mais a ajouté qu' »après cela, les choses sont inconnues ».