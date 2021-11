Nintendo montre un intérêt accru pour le cinéma

Canon Occasion Canon Cinema EOS C300 EF

Cette caméra cinéma est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes. Ce boîtier montre des signes légers d'usure à sa base mais son état général est excellent. Ce module écran est en excellent état. Le capteur est propre et sans rayures. Toutes les poignées et protections en caoutchouc sont présentes et en excellent état. Cette poignée latérale est en excellent état. La poignée supérieure est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes.