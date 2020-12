Nintendo lance une nouvelle vidéo relaxante sur Pokémon ASMR avec Pikachu

L’officiel Pokémon chaîne a publié un nouveau Pokémonvidéo ASMR sur le thème. La société a déjà publié des vidéos de la série, comme un Charmander dormant devant un feu et Squirtle jouant à la plage.

Les vidéos ASMR sont sur la chaîne japonaise mais ne contiennent aucun japonais parlé. Le contenu est tout parlé par les Pokémon, qui ont leurs propres langues uniques.

Pikachu est le dernier à avoir sa propre vidéo ASMR intitulée «Pikachu by the Patio». Le Pokémon est assis dans une maison devant une fenêtre et un canapé blanc. Pikachu court, dit doucement son nom et frappe un ballon. La plupart de la vidéo présente une pièce vide avec quelques scènes de Pikachu jouant, mais sinon, cela pourrait détendre les joueurs avec un personnage qui leur est familier.

Dans la moitié médiane de la vidéo, Pikachu s’endort sur un tapis vert. Pikachu dort profondément devant la fenêtre ouverte pendant plusieurs minutes. Malheureusement, il est réveillé par un Mimikyu et court jusqu’à l’écran pour plus de confort.

La vidéo recrée le sentiment que Pikachu est dans la même pièce que le spectateur. Ceux qui regardent la courte vidéo peuvent entendre les pas de Pikachu alors qu’il court dans la pièce, des chuchotements et une voix aiguë alors qu’il communique en disant son nom.

Après s’être assuré que le bruit effrayant avait disparu, Pikachu retourne terminer sa sieste devant la fenêtre ouverte. Bien que la vidéo ne soit pas aussi bourrée d’action que l’adaptation animée ou le jeu, elle est mignonne et relaxante.

La nouvelle vidéo ASMR sur le thème de Pikachu dure environ 15 minutes. Les joueurs peuvent regarder la vidéo pour se détendre et regarder un jeu de Pikachu de différentes manières.

Les vidéos Squirtle et Charmander sont toujours disponibles sur le site officiel Pokémon Chaîne Youtube. La vidéo Charmander est la plus longue à 30 minutes, tandis que la vidéo Squirtle dure 15 minutes, soit la même durée que la nouvelle vidéo Pikachu.

Nintendo recommande de porter des écouteurs ou des écouteurs lorsque vous regardez la vidéo pour profiter pleinement des effets.

le Pokémon La société publie souvent de nouveaux contenus et marchandises liés à Pikachu. Il y a quelques mois, ils ont sorti un Pikachu «grandeur nature» sur lequel les enfants pouvaient monter ou sur lequel les adultes pouvaient s’appuyer. C’était aussi une façon adorable de décorer sa maison.

La nouvelle vidéo Pikachu ASMR est disponible sur le site officiel Pokémon Chaîne YouTube maintenant.