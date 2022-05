Nintendo Indie World : liste de tous les jeux vidéo annoncés pour Nintendo Switch

La légendaire société de jeux vidéo Nintendo a surpris ses fans en annonçant une nouvelle présentation de Monde indépendant, une émission en direct montrant les nouveaux jeux vidéo de sociétés indépendantes qui arriveront sur la plateforme Nintendo Switch. Avec un programme qui a duré entre 20 minutes, le grand N en a profité pour présenter plus de 20 jeux vidéo indépendants qui seront livrés tout au long de cette année.

Avec des productions suédoises et australiennes, le Monde indépendant de Nintendo Mai 2022 a confirmé que Switch sera le siège de plusieurs sociétés de production indépendantes, certaines livraisons étant exclusives et d’autres servant de nouvelles adaptations pour la console Nintendo, la grande majorité étant créée cette année.

Ce qui a attiré l’attention des téléspectateurs, ce sont les cinq titres qui ont été annoncés comme étant disponibles juste après l’Indie World, notamment : »Soundfall », »Mini Motorways », »Gibbon: Beyond the Trees », »OPUS: Echo of Starsong Full Bloom Edition » et »Card Shark ».

Vous pourriez également être intéressé par : Quelle est la console la plus vendue au monde en 2022 et combien coûte-t-elle ?

Jeux annoncés au Nintendo Indie World pour mai 2022

Ooblets, producteur Glumberland Première : été 2022







Adaptation du jeu vidéo »Ooblets » pour Nintendo Switch. Sorti à l’origine en 2020, les principaux mécanismes du jeu consistent à former et à élever de petits êtres appelés ooblets pendant qu’ils explorent la ville d’Oob, en jouant à des mini-jeux, en explorant des lieux de toutes sortes, en se liant d’amitié avec les habitants et même en gérant leur propre magasin.

Batora : Lost Haven, Production : Stormind Games et Team17 Première : Automne 2022







Jeu de rôle d’action sans histoire linéaire, combinant gameplay »hack-and-slash » et tir. Dans ce jeu, nous contrôlerons Avril, une jeune fille de 16 ans qui a reçu des pouvoirs extraordinaires, qui, après un mystérieux événement dévastateur, est maintenant entre ses mains pour sauver la planète.

ElecHead, producteur : NamaTakahashi Première : été 2022







» Elechead », créé par un seul membre et lancé comme un projet pendant ses années d’étudiant, est un jeu de plateforme de puzzle en 2D. Dans le jeu, nous contrôlons Elec, un robot qui devra rendre la lumière au monde, pour cela il devra passer des tests à l’intérieur d’installations pleines de pièges.

Soundfall, producteur : Drastic Game et Noodlecake Disponible : 11 mai 2022







Un mélange parfait entre rythme et jeu de donjon, avec de l’action en grande quantité et avec une bande son qui donnera envie à tout le monde de danser. L’histoire nous met aux commandes d’un Gardien de l’Harmonie, un personnage aux dons exceptionnels pour la musique qui doit affronter des hordes de Discordance. Les joueurs devront effectuer des actions au rythme de la musique pour augmenter leur puissance, pouvant jouer seul ou avec jusqu’à trois autres joueurs.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sonic Origins a déjà une date de sortie officielle

Wildfrost, société de production : Deadpan Games et Chucklefish Première : hiver 2022







Jeu de cartes aux éléments »roguelike » où l’objectif est de mettre fin au gel perpétuel qui ravage une petite ville. Avec différentes cartes qui personnalisent chaque deck de manière unique, les joueurs devront surmonter des batailles et améliorer la ville pour débloquer de nouveaux objets, événements et défis.

Gunbrella, producteur : Doinksoft et Devolver Digital Premiere : 2023.







Ce nouveau jeu vidéo nous présente un bûcheron qui possède une arme mystérieuse connue sous le nom de Gunbrella : un parapluie capable de tirer. L’histoire a des thèmes de détective, où le protagoniste devra faire face à des monstres, des gangsters, des politiciens et d’autres personnages étonnants dans un monde où les ressources naturelles disparaissent de nulle part.

Voici quelques-uns des autres jeux vidéo indépendants présentés et leur date de sortie :

Mini autoroutes : maintenant disponible.

Gibbon : Au-delà des arbres : disponible maintenant

OPUS : Echo of Starsong – Édition Full Bloom : disponible dès maintenant

Card Shark : démo gratuite disponible

SILT : juin 2022

Plage capricieuse : 21 juillet 2022

Simulateur de combat totalement précis (TABS) : été 2022

Maudit au golf : été 2022

OneShot : Édition Gold Machine : Été 2022

Nous sommes OFK : été 2022

Gestionnaire d’idoles : 25 août 2022

Un guide de Babel : automne 2022

Culte de l’Agneau : 2022

Un autre trésor de crabe : 2023

Streaming officiel Nintendo Indie World (commence à 20h00)