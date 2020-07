Nintendo Gigaleaks : oui , Luigi était bien présent dans Super Mario 64

Le fait que Luigi soit caché quelque part dans Super Mario 64 a longtemps été une légende urbaine. Je me souviens en avoir entendu parler à l’école, avoir lu sur de vieux forums. Si seulement vous faisiez cela, m’a-t-on dit, le frère disparu de Mario pourrait enfin apparaître.

Cela fait 25 ans, mais Luigi a finalement été retrouvé. Pas dans les rouages de la copie de Mario 64 que vous pourriez posséder, mais dans le code source du jeu découvert ce week-end dans le cadre du “gigaleak” d’informations secrètes sur le développement de Nintendo.

Dans la fuite se trouvent les fichiers de développement de Super Mario 64 pour le modèle de Luigi, que les fans ont maintenant séparés, collés ensemble et présentés pour la première fois.

/v/ discovers Luigi in super mario 64 files during the gigaleak and collectively loses their minds pic.twitter.com/S6UdtuKYLq

— 🤠frango🤠 (@FrangusMcDangus) July 26, 2020