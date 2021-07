Nintendo fait une annonce OLED Nintendo Switch

Comme nous nous y attendions tous, Nintendo avait un nouveau modèle de Switch. Nous avons déjà l’annonce de la Nintendo Switch OLED.

Cela faisait longtemps que la rumeur courait. Presque la même chose que Nintendo avait menti à nos visages et dit qu’ils n’avaient rien sur la table. Mais de la même manière que la New Nintendo 3DS est arrivée en son temps, nous avons aujourd’hui le Annonce OLED de la Nintendo Switch.

Oui, c’est vrai qu’il ne s’appelle pas PRO, comme on s’y attendait tous. Mais c’est que Nintendo est un expert pour faire les choses comme elles sortent du joy-con et pas comme les autres que nous leur demandons de faire. C’est ainsi que nous sommes arrivés ici. Mais parlons-en, c’est pour ça qu’on est là.

La Nintendo Switch OLED arrivera sur le marché le même jour que la nouvelle Metroid Dread, c’est-à-dire la 8 octobre 2021. Et, comment pourrait-il en être autrement, il présente des améliorations par rapport au modèle d’origine (et au précédent).

Le premier d’entre eux, et celui qui définit son nom, est le nouvel écran OLED qui atteint cette fois 7 pouces et réduire les cadres. Grâce à cela, nous aurons plus de couleurs et plus de contraste. En plus de cet écran, le dos a été amélioré pour réparer la foutue jambe qu’il avait à l’époque et qui le salissait tellement. Désormais ce sera un support qui occupera tout l’arrière et réglable. Au moins, ça ne sortira pas tous les deux par trois.

La console ne parle pas d’avoir plus de puissance, mais elle double le stockage interne. Passez de 32 Go à 64 Go et ils ont également mis des haut-parleurs intégrés pour le faire sonner plus et mieux, comme le loup du Petit Chaperon Rouge. Le dernier grand changement vient avec la base, qui comprend désormais, enfin, un connecteur LAN pour que nous ayons une connexion plus fluide et ne dépendons pas uniquement du WiFi.

Bien sûr, la console est toujours compatible avec les Joy-con normaux. Mais pour célébrer le nouveau lancement, il arrivera dans une nouvelle couleur : le blanc. Bien qu’il soit également disponible dans le rouge-bleu classique. Mais, comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a pas de prix du tout. Bien sûr, si vous nous laissez spéculer, ce sera presque le même que l’original en son temps. Environ 330 € ou 350 €. L’attraperez-vous ?