Nintendo fait face à un nouveau procès pour Switch Joy-Con

Une fois de plus, le Joy-Con conduira Nintendo à faire face à la justice aux États-Unis

Commutateur Nintendo C’est l’une des consoles les plus abouties du moment. L’hybride Nintendo a été en mesure de vendre des millions d’unités dans le monde et de devenir un grand succès commercial. Cependant, la console continue d’avoir des bogues tels que le connu ‘dérive‘du Joy-Con qui a déjà fait l’objet de controverses à plusieurs reprises. Et maintenant encore une fois Nintendo Fera l’objet d’une poursuite suite à des problèmes de contrôleur de commutateur.

Tel que recueilli par nos collègues de Polygone, Nintendo fait face à une nouvelle demande aux États-Unis où l’entreprise est accusée de pratiques malhonnêtes en relation avec les problèmes de Commutateur Nintendo. Les avocats qui ont lancé cette offensive juridique incluent une ventilation technique complète de Commutateur Nintendo et ses commandes, montrant comment certains Joy-Con sont défectueux et, bien que le service technique de Nintendo propose maintenant des correctifs gratuits pour le bogue le plus courant (auparavant, il facturait environ 40 €), cela ne résout pas du tout le problème.

Les avocats accusent Nintendo connaître le problème à fond et ne rien faire pour le résoudre, ce qui entraîne un conduite malhonnête et fraude à la consommation. Il est à noter que cette demande ce n’est pas le premier, et c’est que Nintendo a déjà été vu devant les tribunaux de Washington et de Californie ces derniers mois pour la même raison. Les deux cas sont toujours en cours et n’ont pas été clairement résolus pour le moment.

Au-delà des États-Unis, Nintendo il a également eu des problèmes juridiques dans d’autres parties du monde. Les associations de consommateurs en France, en Belgique et en Suisse ont ouvert des enquêtes à cet égard et, auparavant, et en raison des politiques de retour de l’eShop, Nintendo a intenté un procès en Allemagne. Nous verrons comment les choses évolueront dans ce nouveau cas et nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂