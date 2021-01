Nintendo fait allusion à la prochaine console après Switch

La Nintendo Switch existe depuis près de quatre ans, mais elle est toujours très demandée et, pour le moment, ne montre aucun signe de ralentissement. Jusqu’à Novembre 2020, Nintendo a vendu 68 millions d’unités Commutateur Nintendo et Nintendo Switch Lite.

Pour accéder aux pièces matérielles susmentionnées, vous aurez non seulement besoin de quelques années de plus sur le marché, mais quelques années de plus en tant que console principale de Nintendo.

Cela étant dit, on dirait que ça va moins de 3 à 5 ans de plus en tant que console principale de Nintendo, ce qui signifie que tant que les tendances actuelles se poursuivront, elle devrait être la deuxième console la plus vendue de Nintendo à la fin de sa vie.

S’adressant à Polygon, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a confirmé que la Nintendo Switch est au «point médian» de son cycle de vie. En mars, la Nintendo Switch aura quatre ans, ce qui signifie que l’on peut supposer que ce sera la console principale de Nintendo pendant encore quatre ans. «

« Bien sûr, une version plus puissante peut être introduite à un moment donné, mais pour le moment, Nintendo nie qu’une ‘Nintendo Switch Pro’ soit en préparation.

Oui Commutateur Nintendo aura un cycle de vie de environ 8 ans, cela voudrait dire que la prochaine console Nintendo devrait être disponible autour du 2025. Pour l’instant, ce n’est qu’une supposition, mais c’est ce que Bowser suggère s’il dit que le Commutateur ce à un point médian.