Nintendo et ses problèmes de conservation: DSiWare

Un nouveau chapitre dans la même vieille histoire

Il n’y a pas une semaine de l’un des plus grands événements au niveau de la conservation et de la préservation du jeu vidéo qui se produise éventuellement tout au long de l’année, avec la disparition de Flash Player et la disparition conséquente de tous les jeux créés sur la base de cette technologie afin que Nintendo a abandonné la nouvelle à la hauteur du bitume, sans préavis, supprimant une partie de la bibliothèque de titres DSiWare de l’eShop nord-américain.

PSA aux joueurs 3DS et fans de DS: tous les jeux DSiWare sortis avant la mi-mai 2011 ont été désactivés sur l’eShop, y compris le classique Shantae Risky’s Revenge! Heureusement, je l’ai eu sur ma DSi avant la fermeture de ce magasin. Profitez de ceux encore en vente tant que vous le pouvez! Recs dans le fil. pic.twitter.com/lVcawxTq8e – 😎 Come Out Punching (@comeoutpunching) 2 janvier 2021

Pour ceux qui connaissent moins la terminologie de la planète Nintendo, DSiWare est le nom donné à la plate-forme logicielle numérique qui a propulsé l’entreprise à l’époque de la Nintendo DSi, le premier successeur de la Nintendo DS au sens le plus pur du terme, incorporant Connexion Internet pour divers usages (comme un navigateur intégré, ou la boutique numérique elle-même), et qui a reçu une multitude de jeux, étant également compatible avec la famille Nintendo 3DS (malgré le passage au Nintendo eShop que nous connaissons aujourd’hui).

On dirait, La disparition de ces titres (à l’achat) est fonction de leur date de lancement, les concernés étant ceux publiés jusqu’en mai 2011, mais à la fois dans les magasins européens et japonais, vous pouvez continuer à accéder normalement, du moins pour le moment, mais l’étendue exacte du problème n’est pas connue non plus, jusqu’à présent, la liste reste disponible, comme le montre la vidéo suivante.

À ce stade, où de plus en plus de plates-formes numériques (que nous considérons désormais comme rétro en raison de leur âge) ferment, nous pouvons voir que ce n’est pas le problème principal, car pour l’entreprise, il est logique de ne pas maintenir un service qui ne le fait pas. c’est rentable, que la décision nous plaise ou non. Cependant, le fait de procéder sans préavis, rendant impossible pour les utilisateurs de payer pour les jeux qui ne sera plus disponible, de nombreux jeux étant exclusifs à ce format, sans délai annoncé avec une certaine marge pour donner cette possibilité. Le fait que certains titres aient des versions pour les consoles actuelles (comme le La vengeance de Shantae Risky pour Nintendo Switch) ne le rend pas moins sérieux. Certains noms sont épargnés, mais même ces mêmes jeux ont du contenu ou des mécanismes exclusifs à la Nintendo DSi pour profiter de leurs fonctionnalités spéciales.

Sensationnel. Avoir cela, et Flip Champs et Milky Way, c’est ainsi que vous obtenez le bonus de départ du vendeur de Scuttle Town. Je suppose que cette fonctionnalité se glisse dans les brumes de la légende. – Matt Bozon (@MrBozon) 4 janvier 2021

Compte tenu des circonstances (qui n’affectent qu’un territoire spécifique, avec des critères étranges, etc …) tout le monde pourrait penser qu’il s’agit d’une erreur et d’une situation temporaire, mais connaissant Nintendo on peut déjà considérer cela comme faisant partie de leurs manœuvres habituelles ( qui ne restent pas seulement dans les titres d’il y a des années, atteignant également d’autres tels que Super Mario 3D All-Stars), qui vont généralement radicalement à l’encontre de la préservation du support, atteignant le point où nous devons presque remercier pour le fait que cela n’affecte que partiellement pour l’instant, et c’est l’avertissement pour le reste des utilisateurs.

En fin de compte, quand la poussée vient pour pousser, dans ces situations Il ne reste plus qu’à souligner la contribution des différentes communautés lors de la collecte et du stockage de tous ces jeux dans le but de préserver l’environnement, aller (comme d’habitude dans ces cas) main dans la main avec des sujets plus difficiles tels que l’émulation et le piratage, des problèmes qui dépendent déjà de l’utilisateur final, mais qui ne minimisent pas le travail des adeptes qui le font ils s’inquiètent du passé des franchises, contrairement aux entreprises qui les rendent rentables.