Nintendo et des jeux pour tous les publics. Couvrir beaucoup et bien

Le type de joueur et de jeu est de plus en plus marqué, qu’il soit hardcore ou occasionnel, mais Nintendo fait ses jeux pour tous les publics.

Regardons les choses en face: je ne suis pas entré dans le monde de Nintendo avant le Switch. En tant qu’enfant, comme tous les enfants, j’avais quelques Game Boys, mais je n’ai jamais dépassé l’Advance et j’ai à peine touché le reste des consoles. Mais j’ai trouvé le Switch si innovant et bien pensé que je n’ai pas pu résister. Cela et, bien sûr, un Breath of the Wild et un Mario Odyssey qui m’ont terriblement séduit. Et quand je les ai entrés, j’ai réalisé comment Nintendo fait des jeux pour tous les publics. Et non, je ne parle pas du PEGI, mais du type de joueur.

Mais passons d’abord au contrepoint le plus évident: FROMSOFTWARE. La société japonaise se caractérise en faisant de ses jeux une expérience basée sur des défis qui ne convient pas à tous les types de joueurs. Jouer à Dark Souls, Bloodborne et Sekiro n’est pas quelque chose que tous les joueurs peuvent faire car, en raison de sa difficulté, de nombreux joueurs reculeront au début de l’aventure. Ce n’est pas comme ça chez Nintendo.

Ne laisse personne de côté

La saga Soulsborne et Sekiro, pour des raisons évidentes, laisse de nombreux joueurs hors de leur portée sur le marché. C’est délibéré, car c’est ce qu’ils recherchent et pour cette raison même, ils n’envisagent même pas d’ajouter un mode facile. Ils recherchent des difficultés d’accessibilité.

Dans le cas de Nintendo, du moins de la Nintendo dont je peux parler, ce n’est pas comme ça. De l’extérieur, il se peut que le grand N soit considéré comme la plate-forme la plus conviviale pour jouer. L’image de Mario et de ses jeux évoque quelque chose de décontracté, sans grand gain de tête et même pour les enfants, mais ce n’est qu’en apparence.

En jouant à Super Mario 3D World, j’ai réalisé les couches de profondeur que les jeux Nintendo peuvent avoir. Je me suis approché de lui en pensant que ce serait une plate-forme de plus, facile à transporter et avec une certaine courbe de difficulté. Et oui, c’était exactement ça… du moins jusqu’à ce que je m’éclate.

Et c’est que Super Mario 3D World est conçu à la perfection pour plaire et plaire à tout le monde. Après avoir réussi le jeu, plusieurs mondes considérablement plus compliqués que les précédents s’ouvrent. Mais la chose n’est pas là: pour débloquer le monde caché, nous devons obtenir toutes les étoiles, les timbres et les drapeaux des niveaux.

De cette façon, Super Mario 3D World utilise sa fin de partie pour poser un défi vraiment stimulant pour ceux qui recherchent quelque chose de plus. Et là, je me suis vu, furieux parce que je ne pouvais pas obtenir une étoile verte dans ce que je pensais être un simple lit de roses.

Une philosophie toujours en vigueur

Bien sûr, nous parlons d’un jeu qui a déjà quelques années et nous pourrions penser que la Nintendo d’aujourd’hui est autre chose, mais la réalité dit le contraire. On peut parler des différents types de jeux qu’ils lancent, aussi différents que Ring Fit ou Animal Crossing: New Horizons, mais je veux passer aux deux plus grands représentants de Switch: Mario Odyssey et Breath of the Wild.

Mario Odyssey est tout à fait conforme à ce que j’ai mentionné avec Super Mario 3D World, mais cela va encore plus loin. Contrairement à la première, cette Odyssée divise son action en mondes ouverts où le joueur doit utiliser son imagination et ses compétences.

Comment pourrait-il en être autrement, une fois le jeu de base terminé, un grand nombre de tâches secondaires sont ouvertes au joueur. Non seulement nous aurons toutes les lunes, mais nous aurons des courses et des défis à des niveaux plus restreints.

Terminer Mario Odyssey à 100% n’est qu’à la portée des plus talentueux, juste dans la position opposée de ce que signifie passer le jeu de base, qui est plus ou moins simple. Une fois de plus, Nintendo essaie (et gère) d’atteindre tous les publics de la même manière, dans un équilibre parfait entre passe-temps et défi.

Avec Breath of the Wild, les choses changent un peu, mais pas trop. Le système de jeu lui-même laisse le joueur libre d’explorer à volonté dès la première minute. Certes, il existe certaines espèces de guides invisibles qui indiquent au joueur où avancer en fonction de ses propres limites, mais ils sont indicatifs, car en pratique nous avons une liberté totale.

Mais sans surprise, il y a un pourcentage important du jeu dédié à ceux qui veulent tirer le meilleur parti du jeu. Secrets, armes, confrontations … la vérité est que, peut-être, la fin de partie peut être améliorée dans de nombreux aspects et dans tant d’autres ce n’est pas un grand défi, mais il est là et ne doit pas être négligé.

Inclure tous les joueurs?

Nous ouvrons donc ici un débat qui dure depuis longtemps. Les jeux devraient-ils être destinés à tous les publics? C’est certainement une question difficile à répondre et avec de nombreuses nuances. Oui, des titres comme Super Mario 3D World ou le récent Crash Bandicoot 4 peuvent facilement inclure un défi plus élevé pour les joueurs qui recherchent plus, car aller plus est toujours plus facile.

Mais comment rendre Sekiro plus accessible sans casser l’expérience d’origine? À son époque, le sujet a été longuement débattu, mais peu de conclusions ont été tirées. Peut-être que des jeux comme Celeste ont pu donner un point intéressant: moduler la difficulté, mais… honnêtement, je pense que cela ne peut pas s’appliquer à tous les jeux.

Par exemple, dans mon cas, j’aime tout ce qui entoure l’horreur de survie. Les sagas comme Resident Evil, Silent Hill ou Dead Space m’ont toujours attiré et je les ai jouées aussi loin que possible parce que… elles me donnent trop d’anxiété. Alors pourquoi ne m’adaptent-ils pas le jeu? Moins d’obscurité, plus de balles, plus de vie …

D’une certaine manière, choisir la difficulté m’a toujours aidé à aborder ces jeux, mais je sacrifiais sans aucun doute une partie du charme du jeu simplement pour pouvoir jouer. Il est probable qu’il m’a laissé quelque chose de fondamental dans le titre pour le simple fait de réduire ce qui le rendait intéressant.

Frapper la touche de non-exclusion est vraiment difficile et tous les jeux ne peuvent pas y accéder. Dans une plate-forme comme Super Mario 3D World, il est facile d’inclure des défis. Mario Kart, avec ses circuits et ses déplacements différents aussi. Il est toujours plus facile d’additionner que de soustraire.

Peut-être que nous, les joueurs, devrions être conscients de nos limites au moment de choisir quoi jouer. Nous pouvons tous aimer un certain jeu qui, pour ce qu’il est, nous rend inaccessible. C’est arrivé avec Bloodborne, Sekiro et cela arrivera avec Elden Ring. Peut-être que cela arrive aussi avec Breath of the Wild 2 et de nombreux joueurs n’y trouvent pas ce qu’ils recherchent, par X ou par Y.

Heureusement, le catalogue de chaque plateforme de jeu est incroyablement varié. Si vous n’aimez pas un jeu, vous pouvez passer à un autre, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous trouviez ce qui correspond à vos goûts. Lire des critiques journalistiques, regarder des vidéos du jeu ou encore donner un avant-goût à la démo ou au jeu si nous l’avons sur des plateformes comme Game Pass, sont des mesures parfaites pour savoir si le jeu que vous voulez va vous satisfaire ou, au contraire , tu devrais l’oublier.