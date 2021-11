Nintendo dit qu’il prend les critiques de ses émulateurs « très au sérieux »

Bien qu’il ait été initialement vendu comme un outil d’accès nostalgique pour de nombreux joueurs vétérans, la vérité est que l’émulateur en ligne N64 sur Nintendo Switch n’a pas présenté les résultats attendus en termes de performances, donc le président de la division américaine de l’entreprise attend avec impatience. à apporter quelques améliorations.

Nintendo a récemment proposé via son service d’abonnement en ligne pour la Nintendo Switch un serveur de jeu rétro qui comprend la plupart des titres sortis pour la console « Nintendo 64 ». Cependant, les joueurs se sont rapidement attirés de sévères critiques concernant le prix et la qualité de ces émulations.

Lors d’une conversation avec The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a noté que la société était pleinement consciente de la réponse de ses clients à ce service en ligne, suggérant que l’équipe de Nintendo espère apporter quelques améliorations. « Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et leurs jeux et de continuer à ajouter de la valeur grâce à davantage de services et de jeux à mesure que nous avançons. »

Nous prenons les commentaires très au sérieux et continuons de chercher des moyens d’améliorer vos performances. Pour nous, c’est une question de qualité et de contenu de grande valeur.

Dans l’interview, Bowser aborde également les récentes pénuries de semi-conducteurs et comment cela affecte la production de nouvelles OLED pour la Nintendo Switch. « Ces défis ont été rencontrés par de nombreuses industries et se sont poursuivis pendant un certain temps. Mais nous travaillons pour trouver la demande lors des productions de Noël, notamment le modèle OLED de la Nintendo Switch. »

Récemment, Nintendo a mis à jour la boutique d’applications de la Nintendo Switch pour y ajouter l’application Twitch, qui jusqu’à présent ne permet à ses joueurs que de regarder des émissions en direct sans pouvoir diffuser leurs propres jeux.