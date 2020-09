Nintendo Direct pour l’anniversaire de Mario: toutes les annonces en un coup d’œil

Si vous pensez qu’il n’y a plus de jeux Nintendo à venir, un Nintendo Direct vient de quelque part. Et la présentation actuelle est vraiment difficile: l’original “Super Mario Bros.” célèbre son 35e anniversaire, et pour cette célébration, Nintendo supprime beaucoup de contenu Mario. Vous pouvez découvrir les innovations annoncées par l’entreprise ici.

Dès le début de Nintendo Direct, il y avait une belle surprise pour les fans de rétro: en novembre, la société japonaise sort un nouvel ordinateur de poche Game & Watch avec le jeu original “Super Mario Bros”, “Super Mario Bros.: The Lost Levels” et le classique “Ball” dans une version Mario. Et si vous n’êtes pas d’humeur à jouer, vous pouvez utiliser l’ordinateur de poche comme une horloge numérique avec des animations chics.

Libération: 13 novembre 2020

Le jeu Wii U “Super Mario 3D World” reçoit une nouvelle édition pour la Nintendo Switch. Dans la version Switch du jeu, plusieurs joueurs peuvent chasser à travers d’innombrables niveaux colorés en ligne ou en coopération locale avec Mario et ses amis. En outre, Nintendo a taquiné l’add-on “Bowser’s Fury”, il y avait un niveau sombre dans le regard de chat à voir. Bowser peut-il se transformer en chat dans le remake?

Libération: 12 février 2021

Depuis la sortie de “Fortnite”, les jeux de bataille royale ont explosé. Chaque développeur tente en quelque sorte d’intégrer le mode gratuit pour tous dans son jeu. Nintendo a maintenant trouvé un moyen d’intégrer le mode dans un jeu Mario. Dans “Super Mario Bros. 35” pour le Switch, 35 joueurs s’affrontent en même temps, les adversaires vaincus sont envoyés aux adversaires et leur rendent la vie difficile. Le gagnant est le dernier Mario restant à la fin.

Super Mario Bros.35 est disponible exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Le jeu ne devrait être jouable que jusqu’au 31 mars 2021.

“Mario Kart Live: Home Circuit” est un titre très spécial “Mario Kart”, vous y jouez à la fois virtuellement et en réalité. Vous marquez d’abord une piste de course dans une pièce. Là, vous placez une voiture télécommandée, que vous contrôlez avec les Joy-Cons du Switch. Une caméra sur le coureur sans fil transmet les événements directement à l’écran de votre commutateur. La vraie action se déroule sur la console. Vous vous battez à la manière habituelle de “Mario Kart” avec des adversaires virtuels, les power-ups ne doivent bien sûr pas manquer. Et ils ont même un impact sur les vrais karts à pédales. Les éléments peuvent accélérer, ralentir et même immobiliser les voitures télécommandées.

Libération: 16 octobre 2020

Super Mario All Stars pour Nintendo Switch Online

La collection de jeux avec les quatre classiques NES est désormais également disponible sur Nintendo Switch Online

L’original “Super Mario All Stars” est sorti pour la SNES à l’époque et contenait les classiques NES “Super Mario Bros.”, “Super Mario Bros.: The Lost Levels”, “Super Mario Bros. 2” et “Super Mario Bros.” . 3 “. Désormais, la collection de jeux est également disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Libération: 4 septembre 2020

“Super Mario 3D All Stars”: trois des meilleurs jeux 3D Mario comme remake pour le Switch





Nintendo a sauvé l’explosion pour la fin de Nintendo Direct. Avec “Super Mario 3D All Stars”, trois des meilleurs jeux 3D Mario apparaissent comme un remake pour le Switch. Le pack comprend “Super Mario 64”, la première aventure de Mario dans la troisième dimension sur la N64, “Super Mario Sunshine”, le voyage de vacances de Mario sur l’île tropicale de Delfino sur le GameCube et “Super Mario Galaxy”, l’excursion de Mario dans l’espace. Tous les jeux ont été optimisés pour le Switch et reconditionnés optiquement. Si vous souhaitez obtenir la collection de jeux 3D, n’hésitez pas trop longtemps, elle ne sera disponible que pendant six mois.

Libération: 18 septembre (disponible jusqu’au 31 mars)

Autres petits événements liés à Mario

Lors du “Super Mario” -Splatfest en janvier, il sera enfin précisé quel Mario power-up est le meilleur: Super Mushroom ou Super Star?

Nintendo célèbre également son super plombier avec une variété d’événements plus petits jusqu’au 31 mars 2021. Ceux-ci inclus: