Nintendo Direct Mini Partner Showcase surprise: c’est tout annoncé

Nintendo a dévoilé une nouvelle émission surprise axée sur les jeux de ses partenaires développeurs et distributeurs

Tout à coup, Nintendo a partagé un nouveau Nintendo Direct Mini: vitrine des partenaires, après avoir rapporté il y a longtemps que le premier qu’ils ont joué il n’allait pas être le seul. Bien sûr, celui-là n’a pas fini de cailler parmi la communauté des joueurs depuis Je me concentrais uniquement sur les jeux tierce personne et pas exclusivement. En outre, cela n’a duré que 3-4 minutes. Cependant, aujourd’hui C’était un peu plus long, 11 minutes.

Ensuite, nous allons résumer tout ce qui a été montré dans le Nintendo Direct Mini: vitrine des partenaires.

Tout ce qui est présenté dans la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase

Kingdom Hearts: Melody of Memory: le genre musical a été le protagoniste incontesté de cette émission. Et c’est qu’ils ont commencé avec le travail de Square Enix où nous devons voyager à travers différents scénarios de la saga Kingdom Hearts et suivre le rythme pour pouvoir vaincre les ennemis. Il est accompagné d’un Mode Duel pour jouer en ligne contre d’autres joueurs et un mode multijoueur local exclusif sur Switch. L’hybride atteindra le 13 novembre et les réservations sont déjà ouvertes.

le genre musical a été le protagoniste incontesté de cette émission. Et c’est qu’ils ont commencé avec le travail de Square Enix où nous devons voyager à travers différents scénarios de la saga et suivre le rythme pour pouvoir vaincre les ennemis. Il est accompagné d’un et un mode multijoueur local exclusif sur Switch. L’hybride atteindra le et les réservations sont déjà ouvertes. FUSER: un autre titre musical où les joueurs ont la possibilité de remixer différentes chansons et de le faire avec des amis. Cela ne vient pas seulement sur Nintendo Switch l’automne prochain, mais je le ferai avec trois nouvelles chansons.

un autre titre musical où les joueurs ont la possibilité de remixer différentes chansons et de le faire avec des amis. Cela ne vient pas seulement sur Nintendo Switch mais je le ferai avec Taiko No Tatsujin: Pack aventure rythmique: la saga rythmique à succès Taiko no tatsujin ça passe au genre RPG (sans laisser de côté son genre précédent, bien sûr) en deux jeux. En effet, c’est un pack qui arrivera en hiver 2020 et nous devons résoudre différents mystères à travers le monde tout en nous recrutons des monstres et nous combattons l’adversité.

la saga rythmique à succès ça passe au genre RPG (sans laisser de côté son genre précédent, bien sûr) En effet, c’est un pack qui arrivera et nous devons résoudre différents mystères à travers le monde tout en et nous combattons l’adversité. Blitz de World of Tanks: en rupture avec le genre musical, ils ont présenté cette œuvre mise en vedette, comme son nom l’indique, par des tanks. Il s’agit d’un titre multijoueur en ligne où les joueurs seront bombardés avec ces véhicules dans 7 contre 7 batailles. aujourd’hui même sur Nintendo Switch et c’est complètement gratuit.

en rupture avec le genre musical, ils ont présenté cette œuvre mise en vedette, comme son nom l’indique, par des tanks. Il s’agit d’un titre multijoueur en ligne où les joueurs seront bombardés avec ces véhicules dans 7 contre 7 batailles. sur Nintendo Switch et c’est Big Rumble Boxing: Creed Champions: maintenant il touche un titre de combat, en particulier la boxe sur le film “Croyez”. Logiquement, de nombreux personnages peuvent être sélectionnés dans ce titre, comme Rocky Balboa ou Adonis Creed, et plus encore. Il arrivera sur Nintendo Switch dans printemps 2021.

maintenant il touche un titre de combat, en particulier la boxe sur le film Logiquement, de nombreux personnages peuvent être sélectionnés dans ce titre, comme Rocky Balboa ou Adonis Creed, et plus encore. Il arrivera sur Nintendo Switch dans Collection de SaGa: Final Fantasy Legend: maintenant c’est au tour de trois jeux portables classiques à venir sous forme de collection sur Nintendo Switch 15 décembre. Comprend les trois premiers Légende de Final Fantasy qui sont sortis sur Game Boy uniquement au Japon et aux États-Unis.

maintenant c’est au tour de trois jeux portables classiques à venir sous forme de collection sur Nintendo Switch Comprend les trois premiers qui sont sortis sur Game Boy uniquement au Japon et aux États-Unis. Just Dance 2021: et maintenant nous revenons au genre musical avec un nouvel épisode de l’une des sagas musicales les plus réussies de tous les temps. Avec 40 nouvelles chansons, Just Dance 2021 confirme son arrivée sur la console hybride et le fera ensuite 12 novembre.

et maintenant nous revenons au genre musical avec un nouvel épisode de l’une des sagas musicales les plus réussies de tous les temps. Avec confirme son arrivée sur la console hybride et le fera ensuite Puyo Puyo Tetris 2: Ainsi, ils ont confirmé une suite à l’un des jeux qui sont arrivés sur Nintendo Switch à ses débuts. Cette deuxième partie comprend tous les modes originaux et de nouveaux tels que “Battle of Feats”, qui fournit des compétences et des stratégies pour enrichir davantage le jeu. Il y aura aussi une nouvelle histoire sur Puyo Puyo et Tetris et elle arrivera 8 décembre.

Une fois de plus, le Grand N a confirmé que il y aura plus de Nintendo Switch Mini: Partner Showcase cette année, nous serons donc attentifs à vous informer dans les plus brefs délais.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂