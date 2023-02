Nintendo Direct : grand flux de présentation annoncé pour demain

Nintendo organise le premier grand demain Nintendo Direct de l’année de congé. Cela vient d’être annoncé officiellement. Nous savons déjà quand et pour combien de temps l’événement aura lieu. Malheureusement, nous n’avons pas révélé exactement à quel contenu nous pouvons nous attendre, mais nous avons quelques idées.

Nintendo Direct : première émission Nintendo de l’année demain

Enfin officiel ! Après de nombreuses rumeurs et spéculations sur le prochaine vitrine Nintendo était, il est maintenant officiellement certain quand il viendra. Déjà demaincomme maintenant par Nintendo lui-même Twitter a été annoncé.

Quoi? La prochaine émission Nintendo Direct

La prochaine émission Nintendo Direct Quand exactement? demain, je suis 8 février à 23h Heure d’Europe centrale

demain, je suis Heure d’Europe centrale Où? Sur la chaîne YouTube de Nintendo

Sur la chaîne YouTube de Nintendo Combien de temps? La vitrine doit être d’env. 40 minutes dernier.

Vous pouvez même en obtenir un ici Définir un rappel, si tu veux. La diffusion en direct a lieu dans environ 31 heures au lieu de:

Cela pourrait être montré au Nintendo Direct

Ce n’est pas encore certain, mais il y a pas mal de candidats qui me viennent à l’esprit. Nintendo lui-même donne uniquement les informations suivantes prix:

« 40 minutes d’informations principalement axées sur les jeux Nintendo Switch qui sortiront au premier semestre 2023.«

Zelda : les larmes du royaume est bien sûr la première chose qui vient à l’esprit de tous les fans. La suite de Zelda : Breath of the Wild est prévue pour le 12 avril. Peut être publié et n’a pas encore été présenté dans une ampleur épique et vraiment en détail. Le Donc les chances sont très bonnesque nous en saurons enfin plus demain soir.

Hollow Knight : Chant de soie ? Avec un peu de chance, la suite de Hollow Knight sortira au premier semestre 2023. Ensuite, nous pourrions certainement en voir plus lors du Nintendo Direct de demain. Mais les voici Les chances sont bien pires que dans Zeldail n’y a pas encore de date de sortie officielle.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp pourrait également très bien figurer dans l’émission Nintendo Direct de demain. La nouvelle édition du classique tactique aurait dû être publiée il y a longtemps.

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp pourrait également très bien figurer dans l'émission Nintendo Direct de demain. La nouvelle édition du classique tactique aurait dû être publiée il y a longtemps.