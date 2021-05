Nintendo dévoile une nouvelle bande-annonce pour Mario Golf: Super Rush

Nous pouvons désormais profiter d’une bande-annonce complète pour Mario Golf: Super Rush, qui nous montre toutes ses fonctionnalités.

Comment allez-vous pouvoir enregistrer les éléments suivants Mario Golf: Bande-annonce Super Rush, La version la plus insouciante de ce sport nous attend ainsi que des piques anthologiques dans son mode multijoueur.

La relation de Mario avec le sport n’est pas nouvelle. Tennis, basket, course, football, Jeux Olympiques … On peut faire une très longue liste avec ces titres. Mais peut-être que le golf n’a pas été l’un des plus courants du catalogue Nintendo. Bien que j’aie une affection particulière et que j’ai toujours le jeu vidéo qui est apparu sur la Game Boy.

Heureusement, cela va changer dans un peu plus d’un mois. Il viendra également avec des fonctionnalités très intéressantes et avec un objectif d’arcade clair commun dans l’entreprise. Nous allons dérouler un peu ce qui nous attend.

De toute évidence, les protagonistes sont les personnages mythiques de la saga Mario. Luigi, Wario, Peach, Daisy, Boo, Donkey Kong … Jusqu’au 16. Allez, ceux qui signent toujours pour un bombardement. Chacun d’entre eux aura ses propres capacités, son style de jeu et même des coups spéciaux.

Il y aura également différents modes de jeu au-delà du traditionnel qui incluent Quick Golf, Golf Battle et Adventure. Ce dernier se joue seul et consiste à surmonter divers défis à travers le Royaume Champignon.

Dans ce mode, nous améliorerons nos caractéristiques et passerons au niveau supérieur pour devenir de véritables professionnels.

D’autre part, Fast Golf consiste à réunir les personnages en même temps, en gagnant celui qui réussit le premier à percer. La bataille est similaire au mode précédent, mais en jouant neuf trous à la fois jusqu’à ce que l’on parvienne à être le premier à trois trous.

Mario Golf: Super Rush sortira le 25 juin 2021 uniquement sur Nintendo Switch. Allez préparer les bâtons.

Allons-y!