Nintendo dévoile Kirby et la démo Forgotten Land

Nintendo vient de révéler la nouvelle bande-annonce de présentation avec le gameplay de « Kirby et la terre oubliée »mais pas seulement, mais il a également publié la première démo jouable disponible pour tous les joueurs de changer. Avec la sortie du jeu fin mars, la démo donnera désormais aux joueurs la possibilité de décider s’ils veulent acheter le nouveau jeu après l’avoir essayé.

La nouvelle bande-annonce de Kirby and the Lost Land nous montre un aperçu de tous les aspects du jeu, y compris l’histoire, le gameplay et met en évidence les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle aventure de Kirby, où pour la première fois vous pouvez explorer niveaux avec un environnement 3D avec la boule rose tendre.

Dans l’histoire du jeu, Kirby et les Waddle Dees ont été attirés par un portail dans le ciel qui les mène à une terre mystérieuse où les la civilisation a été envahie par la nature, donnant lieu à des lieux abandonnés et désaffectés. Dans »The Lost Land », Kirby aura pour mission de sauver ses amis Waddle Dees après avoir été kidnappé par le groupe de méchants de ces nouvelles terres.

Alors qu’ils sauvent de nouveaux alliés, les joueurs restaureront la ville de Waddle Dees, qui servira de camp pour améliorer les pouvoirs de Kirby et jouer à une série de mini-jeux.

Chaque niveau de »Kirby and the Lost Land » est inspiré par constructions humainescomme les centres commerciaux et les parcs d’attractions, se référant à ce que serait le monde si les humains disparaissaient et que la ville prenait le contrôle de la terre.

La bande-annonce nous montre également des plages estivales sans fin ainsi que des villes couvertes de neige, confirmant que Kirby se retrouvera face à une variété de défis qui mettront les joueurs à l’épreuve.

Comme dans d’autres jeux de la saga, Kirby pourra avaler ses ennemis pour absorber leurs pouvoirs, changer ses schémas d’attaque, avoir un marteau, se transformer en tornade, tirer du feu de sa bouche, parmi beaucoup d’autres.

Cependant, c’est la première fois que les joueurs pourront essayer le »transmorphose »une nouvelle capacité qui donne à Kirby la possibilité d’avaler de gros objets tels qu’une voiture, une ampoule géante, un planeur et même un distributeur automatique, ce qui conduira à une série de mécanismes différents de ceux observés dans d’autres jeux.

Ce qui rend »Kirby et la terre oubliée » plus intéressant, c’est qu’il aura un mode coopératif dans lequel nous pouvons jouer avec quelqu’un d’autre en mode local, en prenant le contrôle de Waddle Dee Pañuelo, pour jouer à tous les niveaux étendus du jeu, ainsi qu’à d’autres mini-jeux avec Kirby.

« Kirby and the Forgotten Land » sortira ensuite 25 marsbien que les joueurs de Nintendo Switch puissent déjà télécharger la démo du jeu sur gratuitement sur le Nintendo eShop.