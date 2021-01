Nintendo, Creatures et Game Freak Enregistrez des marques pour "Pokémon Wonder" et "Arts de la fusion"

Le 27 février, Pokémon fêtera les 25 ans de la sortie des titres Game Boy originaux au Japon.

Avant ce grand événement, Nintendo, Creatures Inc. et Game Freak ont ​​déposé de nouvelles marques pour « Pokémon Wonder » et « Arts de la fusion » au Japon.

Avant de commencer à spéculer, Pokémon Wonder couvre « Nourriture, boissons, éducation, nourriture / hébergement » tandis que Fusion Arts est lié à « Jeux, jouets et jouets » et pourrait être quelque chose à voir avec le jeu de cartes à collectionner Pokémon.

Si nous ne trouvons pas plus d’informations sur ces marques le mois prochain, nous entendrons peut-être quelque chose sur le retour supposé des jeux de quatrième génération, Pokémon Diamant et Perle.

Avez-vous une idée de ce à quoi pourraient servir les marques ci-dessus? Êtes-vous impatient de voir ce que The Pokémon Company a en réserve pour le 25e anniversaire de la série? Laissez un commentaire ci-dessous.