Nintendo confirme que The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sortira cette année

Le nouveau titre qui suivra les aventures de Link, »La légende de Zelda Breath of the Wild 2 »sortira cette année. Selon le nouveau rapport financier de Nintendo, la livraison serait présentée pour la première fois en 2022, bien qu’elle n’ait pas de date définitive pour son lancement, mais de nombreuses rumeurs suggèrent que ce serait pour la fin de cette année. Les rapports financiers sont des documents internes dans lesquels les entreprises expliquent aux actionnaires quand elles peuvent s’attendre à ce que leurs investissements rapportent.

En publiant des rapports trimestriels, de grandes entreprises comme Nintendo fournissent aux actionnaires une mise à jour sur les chiffres de vente des derniers mois et les plus gros lancements de produits à prévoir à l’avenir.

Par exemple, le récent rapport confirme le succès des remakes de »Pokémon Brillant Diamant Oui Perle brillante » à partir de changer, qui a vendu 13,97 millions d’unités. Des jeux plus anciens comme »Mario Kart 8 Deluxe »se maintiennent également sur la console, avec 7,96 millions d’unités supplémentaires vendues au dernier trimestre 2021.

Pour l’avenir, Nintendo continuera également à sortir des titres très attendus cette année, tels que » Splatoon 3 », »Mario + Les Lapins Crétins Étincelles d’Espoir », »Bayonnette 3 » et la suite de » Breath of the Wild ». Cependant, les seules versions majeures avec des dates spécifiques sont »STRATÉGIE TRIANGULAIRE »le 4 mars, et »Kirby et la terre oubliée »le 25 mars.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sucide Squad : Kill the Justice League est retardé et sortira jusqu’en 2023.

Bien que le rapport de Nintendo ne fournisse aucune nouvelle information sur « Breath of the Wild 2 » aux joueurs, le fait que sa première soit toujours maintenue pour 2022 est une bonne nouvelle. En montrant ces données aux investisseurs, la société réitère qu’ils seront déterminés à respecter cette fenêtre de publication, il est donc fort probable que nous pourrons la tester au cours de cette année.

La suite de Breath of the Wild a été annoncée pour la première fois en 2019, et après avoir gardé le silence pendant longtemps, Nintendo a taquiné le projet à l’E3 2021, avec une bande-annonce nous montrant à quoi ressemblerait le jeu et une série de secrets Bien que de nombreux détails de la livraison ne soient pas encore connus, la bande-annonce confirme que Ganon, l’ennemi de toute la saga, voudra une nouvelle fois mettre fin à la vie à Hyrule, entraînant le fait que cette fois le terrain est divisé en plusieurs parties.

Cependant, le monde détruit apporte de nouvelles possibilités, puisque Link est vu dans la bande-annonce glissant sur le vent pour atteindre des terres lointaines, et même inversant la gravité pour explorer cette nouvelle version d’Hyrule. À première vue, Nintendo a doublé le sentiment de liberté que le premier volet de « Breath of the Wild » a pu créer en ajoutant de nouveaux mécanismes qui permettront au joueur d’explorer l’environnement comme il le souhaite.