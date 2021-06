Nintendo confirme l’arrivée de « Breath of the Wild 2 » en 2022

Les joueurs de Nintendo Switch ont enfin une fenêtre de sortie approximative pour la suite tant attendue de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». Après avoir confirmé sa sortie éventuelle à l’E3 2019, Nintendo était resté totalement silencieux sur son développement ou sa date d’arrivée possible, mais cela a changé aujourd’hui.

Nintendo a non seulement désigné 2022 comme l’année où « Breath of the Wild 2 » est disponible, mais a également décidé d’exciter les fans en présentant une nouvelle bande-annonce pour le jeu, bien que, contrairement au premier, un bref , mais décent au gameplay du titre Switch.

Dans une bande-annonce qui ne présente pas trop de détails sur son histoire, Nintendo a présenté quelques visages familiers comme Zelda ou Link, en plus de nous rappeler certains environnements que les joueurs du premier titre ont appris à connaître de manière approfondie.

Après ses débuts en 2017, « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » est devenu l’une des versions les plus populaires et les plus réussies sur Nintendo Switch, en plus d’être disponible pour la Wii U lors de sa sortie initiale. Bien que son développement ait été apparemment très problématique, il a réussi à se faire apprécier des fans de la franchise grâce à sa formule remaniée de « monde ouvert ».

En 2020, Nintendo a sorti « Hyrule Warriors: Age of Calamity », un jeu d’action-stratégie qui sert de préquelle à « Breath of the Wild » et aide les joueurs à avoir une vision plus large de l’histoire et à comprendre les grands changements apportés à la franchise. , qui a reçu des DLC après son lancement.