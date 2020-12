Nintendo bloque la lecture de leurs bandes sonores sur YouTube dans la nouvelle bataille des consommateurs

Quand on considère Nintendo, il est certes difficile d’écraser le penchant bâti sur des niveaux de nostalgie lorsque les temps étaient plus simples et que les jeux avaient besoin d’un peu de souffle avant que les cartouches fonctionnent correctement.

Que vous ayez commencé votre voyage sur l’Atari, la NES ou même quelque chose de plus moderne, Nintendo a toujours cette endurance: où pouvez-vous jouer en tant que plombier qui ne répare jamais une pipe, ou en tant que jeune aventurier sauvant un royaume tout en grognant avec le cri de guerre occasionnel?

Cela rend la bataille actuelle que Nintendo semble se battre directement avec leurs communautés plus étrange, car il semble que la société est au-delà de la désuétude car la bataille la plus récente semble être choisie. Youtube et les créateurs de contenu qui ont des bandes sonores dans leurs vidéos.

Apparemment, avoir la vidéo YouTube qui joue de la musique pendant que le jeu est en cours de lecture est bien, mais simplement la musique seule ne l’est pas.

Salut à tous, une mise à jour à ce sujet. Depuis quelques heures, les bandes sonores de Super Mario 64, Ocarina of Time et Mario Kart Wii ont été bloquées dans leur intégralité sur YouTube par Nintendo JP. Je vous tiendrai au courant si d’autres réclamations arrivent. pic.twitter.com/O6LVSxnm9D – GilvaSunner (@GilvaSunner) 8 décembre 2020

Cela signifie que, pour tous les fans des grandes partitions orchestrales de Nintendo qui marchent en tandem avec le joueur et tracent dans des conclusions passionnantes, vous n’avez pas de chance à moins que l’achat de quelques douzaines d’OST difficiles à trouver semble être un bon moyen de dépenser le la semaine prochaine de votre vie, en plus de déterminer quelle technologie existe encore pour lire un CD.

Cela rappelle franchement la bataille récente entre Nintendo et le Fracasser communauté qui a fini par se répandre dans Splatoon, alors que les utilisateurs sont de plus en plus frustrés par le fait que Nintendo semble vouloir bloquer toute forme de contenu dont ils ne peuvent pas profiter directement.

Cela a été une lutte continue avec Nintendo qui s’étend jusqu’en 2018, où Nintendo n’était pas ravi que les créateurs YouTube jouent simplement leurs titres sans « contribution créative et commentaire » qui permettraient aux utilisateurs de profiter par procuration des titres proposés par la société japonaise sans avoir à le faire. plongez dans la console eux-mêmes.

Certains fans de longue date ont commencé à se demander ce qui se passe précisément au siège japonais de Nintendo; Plusieurs événements se sont récemment produits et peuvent facilement être décrits comme anti-consommateurs, et Nintendo n’a absolument rien offert publiquement concernant les événements frustrants qui amènent plusieurs communautés à se demander ce qu’elles sont censées faire maintenant.

Les joycons Etika ont été annulés, les contrôleurs qui étaient destinés à célébrer un membre de longue date et respecté de la communauté Nintendo qui est récemment décédé, un Splatoon 2 tournoi a été annulé, un Fracasser L’événement a été égaré parce que la communauté ne joue pas en personne, et maintenant même les admirateurs les plus fervents de la légendaire société de divertissement commencent à soupçonner que quelque chose d’étrange se produit.

L’équipe YouTube est entrée dans le fil Twitter et a déclaré qu’elle allait examiner de plus près cet incident trois heures avant la publication, ce qui est actuellement le cas; espère que YouTube parviendra réellement à ne pas se blesser dans cette tâche.