Nintendo annonce un nouveau monde indépendant pour demain

Plus de jeux indépendants arrivent sur Nintendo Switch. Les Japonais nous invitent à l’Indie World en avril demain.

Alors que nous attendons tous des nouvelles de la graisse de Nintendo, ils insistent pour aller dans d’autres directions. Plus précisément, aujourd’hui, ils ont annoncé l’Indie World d’avril 2021. Et non, nous ne verrons pas Breath of the Wild 2 … mais nous verrons de nouveaux jeux indépendants.

L’événement aura lieu demain, 14 avril, à 18 h 00, Heure de la péninsule espagnole. Il durera environ 20 minutes et, selon le tweet de l’entreprise, il sera dédié à nouveaux jeux indépendants en route. Autrement dit, des nouvelles juteuses. Ah! Et nous pouvons le voir sur YouTube sur ce lien.

Le 14 avril à 18h00 (heure du Royaume-Uni), nous publierons une nouvelle présentation! #IndieWorld! Ne manquez pas cette émission d’environ 20 minutes, dédiée aux nouveaux jeux indépendants en route vers #NintendoSwitch. Vous pouvez le voir ici: https://t.co/K8CCusS5LR pic.twitter.com/4aQotaZtUD – Nintendo Espagne (@NintendoES) 13 avril 2021

Evidemment, comme nous l’avons dit, ce n’est pas une Nintendo Direct normale dans laquelle on peut voir le nouveau triple A du Grand N. Bien au contraire. Nous verrons des titres tiers qui feront leurs débuts sur Switch après une longue période d’essaimage autour d’autres consoles ou qui atterriront sur le système pour la première fois.

Le dernier Indie World a eu lieu en décembre de l’année dernière et dans ces présentations, nous avons vu des titres du calibre de Among Us, Moonlighter, Streets of Rage 4, Hades ou The Survivalist. Des titres qui, bien sûr, sont tout sauf typiques.

Mais si vous nous permettez le commentaire, le plus étrange de tout est que rien de ce qu’ils vont annoncer n’a encore été divulgué. Vous savez … Nintendo obtient tout ce qu’il veut dire des heures ou des jours avant que cela ne se produise. Mais peut-être en raison du fait d’être un monde indépendant et non un Nintendo Direct, la chose n’a pas autant de répercussions.

Nous avons donc déjà la semaine divertissante. Entre Indie World et Resident Evil Showcase, on ne peut pas trop se plaindre des présentations. Du moins pour le moment. Maintenant … s’il vous plaît, rendez les jeux intéressants.