Nintendo annonce Miitopia sur Nintendo Switch pour mai

L’archimage maléfique se lève à nouveau et nous apporte Miitopia sur Nintendo Switch. Bien sûr, sans HD, remaster ou lait dans les vinaigres.

L’un des jeux de rôle les plus drôles et les plus originaux (oui, le jeu de rôle) sur Nintendo 3DS fait le saut vers le «grand écran». Eh bien, super pour Nintendo, bien sûr. Et c’est que lors de la Nintendo Direct hier soir il a été annoncé par surprise Miitopia sur Nintendo Switch.

C’est une surprise avec un peu de saveur douce-amère puisque le titre est sorti en 2016 sur Nintendo 3DS et il n’apporte guère de nouvelles. Son fonctionnement était « simple »: prenez les Miis de vos amis (ou ceux que vous avez créés vous-même) et emmenez-les à l’aventure. Cela inclut à la fois les bons et les méchants. C’est une joie de voir l’archimage diabolique comme l’un de vos collègues les plus kaffirs.

Le système de combat est similaire à celui d’un JRPG par travails ou des cours, mais avec la particularité que les amitiés entre eux sont très importantes. Si deux personnages s’entendent mal, ils se battront l’un contre l’autre au lieu d’attaquer l’ennemi devant eux.

Le jeu viendra avec de meilleurs graphismes mais pour peu de nouvelles. Dans la bande-annonce que nous avons vue, nous aurons droit à des améliorations dans la création des Mii qui participeront à l’aventure et il y aura un nouvel allié: le cheval. Oui c’est vrai que ce nouvel élément rendra la matière plus amusante.

Mais il semble qu’en cours de route, la possibilité de voir plus de donjons, ou de classes … ou de choses en général soit restée. Cela en fin de compte il y a cinq ans. Cela aurait pu être une Miitopia 2… Mais c’est Nintendo. Et nous savons déjà ce que le Grand N.

Quoi qu’il en soit, Miitopia sur Nintendo Switch sera disponible à partir du 21 mai prochain. Prêt pour la chaleur de l’été. Voulez-vous le donner?