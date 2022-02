Nintendo annonce Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch

Une des plus grosses publicités Nintendo C’est arrivé dans son Direct hier, car la saga du football avec les personnages de Super Mario est de retour depuis sa première sur l’ancienne console Gamecube et son titre sur Wii. » Mario Strikers: Battle League Football » arrivera pour changer, étant la suite du jeu de football d’arcade 5 contre 5 du 10 juin. Dans la transmission, un gameplay a été montré présentant toutes les options et caractéristiques du titre, qui disposera également d’un mode compétitif en ligne.

Le premier « Mario Strikers » a été publié en 2005, devenant un classique culte. Quelques années plus tard, en 2007, une suite est sortie pour Nintendo Wiiappeler »Mario Strikers accusé ». Maintenant, quinze ans plus tard, nous aurons le troisième opus tant attendu, avec différentes options de personnalisation et les caractéristiques des épisodes originaux de Next Level Games, avec un style artistique très reconnaissable.

Le nouvel épisode aura un mode Club, dans lequel 20 joueurs pourront s’intégrer dans une équipe pour travailler ensemble et obtenir des points, atteignant les premières positions dans un classement. En plus de pouvoir jouer jusqu’à 8 joueurs en local.

Présentant un mode de jeu du jeu de football classique, mais avec certains des mouvements les plus fous du monde de Mario, avec toutes sortes d’objets, des coups spéciaux, vous devrez faire tout ce qu’il faut pour dominer le terrain de jeu et marquer plus de buts que l’adversaire. Un autre facteur important dans le jeu sera de pouvoir personnaliser notre équipement, ce qui affectera des valeurs telles que la force, la vitesse, le tir, les passes et la technique.

»Mario Strikers Battle League » double son avantage concurrentiel et maintient son essence de plaisir pour tout le monde basé sur des matchs rapides à cinq contre cinq avec des éléments de personnalisation et, bien sûr, des hyper-poussées, des coups spéciaux de chaque capitaine. Le jeu vidéo pourra être joué sur Nintendo Switch le 10 juin 2022.