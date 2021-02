Nintendo annonce les jeux NES et SNES de février

Nintendo vient d’annoncer la prochaine série de jeux rétro au service Nintendo Switch en ligne.

Sorti le 17 février dans le cadre du service d’abonnement mensuel de Nintendo, les joueurs pourront bientôt télécharger les titres de SNES «Doomsday Warrior», «Psycho Dream», «Prehistorik Man» et le titre Nes «Fire ‘n Ice».

Les quatre jeux seront publiés aux côtés de la bibliothèque croissante de jeux de NES et SNES, auxquels les joueurs ont accès via le service en ligne Nintendo Switch. La bibliothèque contient des personnages tels que Legend of Zelda, Super Mario Bros.3, Super Metroid et Star Fox.

Le service Nintendo Switch en ligne comprend également le capacité de chat vocal et économie dans le cloud, permettant aux joueurs de sauvegarder leurs sauvegardes sur le cloud si leur Commutateur Nintendo se casse.