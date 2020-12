Nintendo annonce la mise en ligne de nouveaux jeux SNES et NES cette semaine

Nintendo a annoncé les cinq jeux NES et SNES rejoignant le Nintendo Switch Bibliothèques en ligne cette semaine. Les titres peuvent être lus gratuitement via les bibliothèques NES ou SNES Online via le commutateur, tant que le lecteur dispose d’un abonnement Switch actif.

Ce vendredi, Nintendo ajouterai Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong!, Le facteur d’allumage, Super Valis 4, Tuff E Nuff, et Morelle noire. Morelle noire est le seul titre NES de la liste, tandis que les autres sont sortis sur la SNES.

Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong! est le dernier ajout de la trilogie Donkey Kong Country. Nintendo a commencé à ajouter la série au service Switch Online, en commençant par Pays de Donkey Kong en juillet, suivi de Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest en septembre.

Dans Donkey Kong Country 3, Donkey Kong et Diddy Kong sont portés disparus. Dixie Kong entre pour enquêter mais reste bloqué pour garder les enfants. Les joueurs peuvent contrôler Dixie Kong ou Kiddy Kong dans une aventure coopérative solo ou multijoueur. Le jeu contient plus de 40 niveaux.

Le facteur d’allumage est un jeu sur le thème de la lutte contre les incendies. Les joueurs contrôlent un pompier courageux alors qu’il sauve des personnes coincées dans des bâtiments en proie aux incendies. Le pompier doit rapidement élaborer une stratégie pour sauver les victimes et les mettre en sécurité.

Super Valis 4 fait partie de la franchise Valis mais le dernier jeu de la série. Les joueurs prennent le contrôle de Lena dans ce jeu de plateforme d’action, où plus un joueur met du temps pour atteindre la fin, plus le boss deviendra fort. Le jeu contient sept niveaux. La franchise célèbre cette année son 35e anniversaire.

Dans Tuff E Nuff, quatre champions défient une grande tour. Les joueurs doivent gravir la tour pour combattre Jade, le roi des combats autoproclamé. Le titre contient également une relecture instantanée.

Le dernier titre de la liste, Morelle noire, met en vedette Mark Gray. Gray devient Nightshade alors qu’il combat Sutekh, qui a corrompu sa maison de Metro City. Le jeu contient une combinaison de gameplay pointer-cliquer et d’action.

Nintendo Switch Online est un service basé sur un abonnement. Les joueurs peuvent acheter un abonnement mensuel ou économiser un petit montant en achetant un abonnement annuel. Grâce à Switch Online, les joueurs peuvent participer au mode multijoueur en ligne sur les jeux qui le prennent en charge, enregistrer des jeux à l’aide du cloud et accéder à la bibliothèque de titres classiques NES et SNES.

Les cinq nouveaux titres rejoindront la bibliothèque Switch Online le 18 décembre.