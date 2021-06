Nintendo annonce enfin la date et l’heure de sa conférence E3

Cela lui a coûté, mais au final, les Japonais ont donné la date et l’heure de la conférence Nintendo de l’E3 2021.

Nous continuons à noter les jours et les heures du prochain E3. Après avoir su hier que la cérémonie de remise des prix allait avoir un format à mi-chemin entre les Game Awards et les Oscars, nous avons aujourd’hui un reportage à saveur japonaise. Le de la date et heure de la conférence Nintendo de l’E3 2021.

Comme d’habitude ces dernières années (en supprimant le passé), ce que nous aurons sera un Nintendo Direct spécial. On peut le voir le jour 15 juin à partir de 18h00, à l’heure de la péninsule espagnole, et durera environ 40 minutes.

Le 15/06, Nintendo participera de manière entièrement virtuelle au # E32021. Ne manquez pas une présentation à 18h00 (heure péninsulaire) #NintendoDirect avec environ 40 minutes d’informations exclusives sur les jeux pour #NintendoSwitch qui sera principalement disponible en 2021. pic.twitter.com/PeAhOCPizI – Nintendo Espagne (@NintendoES) 2 juin 2021

Cependant, chers coupables, ceux du Grand N ont tenu à préciser qu’on ne verra rien d’autre que jeux pour nintendo switch. Et comme nous sommes, la plupart de ceux que nous voyons pourront goûter et jouer tout au long de cette année 2021. Verrons-nous enfin quelque chose de Breath of the Wild 2 ou Bayonetta 3 ou est-ce encore loin ?

En plus de cette conférence, où seront présentés les jeux et ce qui va suivre, il y aura un Nintendo Treehose : Live où il y aura plus d’actualités mais, surtout, de gameplay. Nous parlons d’une émission en direct d’environ trois heures où plus de détails seront donnés que ce qui a été vu dans le Nintendo Direct. Et qui sait, peut-être une autre chose qui n’a pas encore été vue.

Quoi qu’il en soit, la société a tenu à préciser que lors de son Nintendo Direct on ne parle pas de Nintendo Switch Pro (ou comme ça s’appelle). Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous ne verrons que des jeux sur console, pas de matériel. Alors, n’attendez rien le 15. Or, tout ce qui n’est pas annoncé le 15 n’a pas été démenti. Vous pouvez continuer à faire vos paris, coupable.

Nous pouvons suivre l’événement sur YouTube mais malheureusement pour tout le monde, ce ne sera qu’en anglais. Plus tard, sur la chaîne Nintendo Spain, nous l’aurons avec des sous-titres.