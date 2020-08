Nintendo annonce deux nouveaux contrôleurs inspirés de Super Mario pour Switch

A l’occasion du 35e anniversaire de Super mario, Nintendo a révélé deux nouvelles commandes pour Switch inspirées du plombier italien d’origine japonaise.

Le premier d’entre eux est lui HORIPAD Mini (édition Super Mario) de la prestigieuse marque HORI. Selon la description du produit, ce design est axé «sur les plus jeunes joueurs», il dispose de deux bâtons, d’un D-Pad et de tous les boutons nécessaires pour votre plaisir.

Sur le devant, nous pouvons voir une grande illustration du château de Peach avec Mario et Bowser sur les côtés tandis que l’arrière du contrôleur est rouge. Selon Amazon US, ce contrôle Il sera disponible à partir de septembre, il a un coût de 24,99 dollars (environ 552 pesos mexicains) et vous pouvez le mettre de côté.

Photos: Amazon

L’autre commande est le contrôleur filaire amélioré PowerA. C’est un modèle plus ergonomique avec un design similaire à la manette Nintendo Switch Pro, mais avec un design beaucoup plus frappant en rouge avec une grande lettre «M» en or. Il dispose d’un câble USB amovible de 3 mètres, d’une bande velcro pour réduire l’encombrement et d’un rangement facile.

Ce contrôleur sera disponible à partir du 4 septembre au prix de 24,99 dollars et la prévente est maintenant disponible. Il convient de noter qu’aucune de ces deux commandes ne dispose de la technologie de vibration, de gyroscope ou de NFC.

Photos: Amazon

Que pensez-vous de ces nouvelles commandes Nintendo Switch? Laquelle de ces deux commandes avez-vous le plus aimé?

