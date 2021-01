Nintendo achète Next Level Games, le créateur de Luigi’s Mansion 3

Les rois sont arrivés tôt au Japon et nous ont laissé un beau cadeau: Nintendo achète des jeux Next Level.

Lorsque les choses vont bien, vous aimez que cela reste ainsi. Et la même chose se produit avec les entreprises. Parfois, un Microsoft achète un Bethesda et d’autres fois Nintendo achète des jeux Next Level. Mais le résultat est le même: les entreprises font des premières parties celles avec lesquelles elles ont un lien particulier. Ou à ceux à qui le portefeuille atteint, mais ce n’est pas le sujet de maintenant.

La société japonaise a annoncé son intention d’acquérir toutes les actions du Canadien dans un communiqué. En théorie, si tout se passe bien, l’opération devrait être achevée d’ici le 1er mars de cette année. A partir de ce moment, Nintendo serait le propriétaire du studio qui lui a apporté quelques joies. Parmi eux, le Super Mario Strikers GameCube et Wii, Manoir de Luigi: Dark Moon et Metroid Prime: Force de la Fédération pour Nintendo 3DS. Ou plus récemment, l’énorme Luigi’s Mansion 3 pour la console hybride actuelle de la société.

Pour nous, nous savons déjà ce que cela signifie, mais pour les développeurs, cela aura également un impact significatif. Selon eux, cet achat impliquera une injection de ressources dont ils ne disposaient pas auparavant. Ce qui se traduira, à son tour, par plus de développements, plus personnels et donc moins de temps entre un titre et un autre.

Aurons-nous bientôt des nouvelles de tout ce que les gars de Next Level Games développent cette année? Espérons que oui, car la sécheresse publicitaire de Nintendo (en particulier) en 2020 nous a laissé un avenir quelque peu vide et incertain. Pour l’instant, nous allons nous concentrer sur le plus proche, qui est Bravely Default II, et nous verrons plus tard.