Nintendo achète le premier studio en 13 ans avec des jeux de niveau supérieur de Luigi’s Mansion

Bien que plusieurs studios connaissent l’enfer du développement proverbial alors qu’ils luttent pour sortir des titres à temps (ou pas du tout), d’autres studios ont connu une période beaucoup plus facile de la pandémie actuelle qui a semblé bouleverser presque tout dans une grande variété de les industries.

Nintendo a annoncé avoir acquis Jeux de niveau suivant: les développeurs de Manoir de Luigi, Punch-Out Wii, et Mario Strikers entre autres.

Il s’agit de la première acquisition au cours des treize dernières années lorsque Nintendo a choisi d’acheter Monolith Soft; avec l’acquisition, Next Level Games sera un studio de développement de premier plan pour la Nintendo Switch, selon la rumeur, un appareil professionnel en cours de fonctionnement qui offrira une résolution 4K et beaucoup plus de puissance que Nintendo n’a été franchement connu dans le passé décennie.

La clôture de l’acquisition est prévue le 1er mars 2021, après approbation de toutes les parties investies; Les actions de Next Level Games sont actuellement détenues dans leur intégralité par les administrateurs et les employés, selon une déclaration de Nintendo.

Nintendo envisage d’acheter les développeurs derrière Luigi’s Mansion 3, Next Level Games. pic.twitter.com/P3OZII9J5o – IGN (@IGN) 6 janvier 2021

Le studio de développement canadien basé à Vancouver a été fondé à l’origine en 2002, où ils ont offert leur premier titre pour l’éditeur maintenant disparu Midway Games avec NHL Hitz Pro: un titre sorti sur les plates-formes de GameCube, Xbox et PlayStation 2.

Peu de temps après cette sortie est venue Super Mario Strikers pour la GameCube en 2005 et une représaille du titre avec Mario Strikers chargé pour la Wii début 2007.

Plus de la moitié des titres que Next Level Games a sortis étaient des exclusivités Nintendo, avec dix titres sur un total de quatorze sortis en exclusivité Nintendo, et seulement deux de ces quatorze titres produits sur des plates-formes autres que Nintendo.

Un titre, Super Mario Spikers a été annulé en 2009 comme fuite en 2014; l’un des trois titres annulés que le studio a divulgués au fil des ans.

Le studio est clairement compétent, comme indiqué dans une foule de versions au cours des deux dernières décennies, à peu près, et Nintendo sécurisant le studio pour les versions de première partie à venir est de bon augure pour la sortie inévitable cohérente de Nintendo de titres exclusifs à la plate-forme qui utilisent facilement la force de leur Des adresses IP organisées au cours des trois dernières décennies sur plusieurs supports.

Bien que ce soit peu probable (extrêmement, selon l’opinion que vous recherchez) est une possibilité que l’acquisition échoue, mais avec l’histoire de Next Level Games de travailler en étroite collaboration avec Nintendo car ils utilisaient des adresses IP de la société japonaise, la plausibilité est quasi nulle.