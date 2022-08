Nintendo a révélé qu’une version pré-sortie de Splatoon 3 apparaîtra le 27 août Splatoon 3 sera bientôt disponible

Vous pouvez participer au Splatoon 3: Première démo mondiale de Splatfest et premier Splatfest officiel du jeu le 27 août à 9 h PDT.

Pour participer, vous devez avoir un Nintendo Changer d’abonnement en ligne. Vous pouvez télécharger la version d’essai à partir de l’eShop à partir du 18 août et jouer à certains de ses composants le 25 août, afin de pouvoir vous entraîner avant le grand match.

De plus, Nintendo a déclaré que les Splatfests comprendraient désormais trois équipes différentes au lieu des deux trouvées dans Splatoon et Splatoon 2, par opposition à ces jeux.

Contrairement aux deux personnages « idoles » des deux jeux originaux, qui représentaient chacun une équipe distincte lors des Splatfests, l’équipe Deep Cut de Splatoon 3 comprend trois personnages nommés Frye, Shiver et Big Man.

Les joueurs doivent sélectionner l’une des trois équipes dans le mode Rock, Paper, Scissors de la première mondiale du Splatfest.

Nintendo a déclaré que l’événement comprendra deux segments. Dans le premier, il y aura des combats typiques de Turf War 4v4 comme dans les autres jeux Splatoon.

Mais après un certain temps, le Splatfest passera à un nouveau mode Tricolor Turf War, dans lequel les trois équipes s’affronteront pour prendre le plus de scène possible.

Alors que les autres équipes attaquent par les flancs, le groupe actuellement aux commandes du Splatfest commencera au centre de l’arène.

Le 9 septembre, le troisième opus de la franchise de jeux vidéo Splatoon fera ses débuts.

Nintendo a révélé son intention de sortir une console Nintendo Switch OLED exclusive sur le thème de Splatoon 3 le mois dernier.

Le 26 août, la console Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition sera mise en vente au prix de détail suggéré de 359,99 €.

Le même jour, une manette Splatoon 3 Switch Pro (au prix de 74,99 €) et une mallette de transport (au prix de 24,99 € pour le jeu) seront disponibles.