Nintendo a publié une nouvelle mise à jour de l’application Switch Online qui ajoute une nouvelle couche de peinture ainsi que de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la qualité de vie

Nintendo vient de publier une nouvelle mise à jour de son application Nintendo Switch Online, qui est désormais disponible en téléchargement sur les appareils iOS et Android.

La mise à jour 2.0.0 pour l’application Nintendo Switch Online ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités et une refonte importante de la conception, lui donnant un aspect plus moderne et intuitif.

Selon les notes de mise à jour publiées par Nintendo, la dernière mise à jour ajoute des fonctionnalités telles que la possibilité pour les joueurs de voir lesquels de leurs amis sont en ligne et à quoi ils jouent actuellement. Bien sûr, cette fonctionnalité de qualité de vie permet aux joueurs de voir plus facilement lesquels de leurs amis sont disponibles pour jouer en ligne.

Cependant, la dernière mise à jour permet également aux joueurs de modifier leurs paramètres de statut en ligne, ce qui est parfait pour ceux qui souhaitent rester incognito.

De plus, la dernière mise à jour de l’application Nintendo Switch Online permet aux joueurs de voir le code ami et de le copier-coller pour le partager plus facilement avec leurs amis et leur famille.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la première mise à jour de l’application Nintendo Switch Online, la mise à jour 2.0.0 apporte un nouveau look à l’application, permettant aux joueurs de voir leurs amis et leurs jeux de manière plus organisée.

De plus, Nintendo a déclaré dans les notes de mise à jour que des modifications mineures avaient été apportées avec la sortie de la dernière mise à jour, les joueurs doivent donc s’attendre à une bien meilleure expérience qu’auparavant.

Mise à jour de la conception globale de l’application

Vous pouvez maintenant voir lesquels de vos amis sont en ligne

Vous pouvez modifier les paramètres de votre statut en ligne

Vous pouvez voir le code de votre ami

D’autres modifications mineures ont également été apportées.

La dernière mise à jour de l’application Nintendo Switch Online a été publiée quelques jours après que Nintendo a annoncé des changements au service Switch Online sous la forme de récompenses pour les joueurs en ligne. Selon Nintendo, les joueurs auront désormais une meilleure chance de gagner des points platine My Nintendo simplement en utilisant le service Switch Online.