Nintendo à l’E3 2021 : toutes les actualités, nouveaux jeux et bandes-annonces

La fin de l’E3 2021 approche et l’une des dernières entreprises à passer par le salon (numérique) a été Nintendo. La société, au cours d’un streaming de 40 minutes dont elle prévoyait déjà que seuls les jeux (et rien de Switch Pro), a montré un bon nombre de titres que vous pouvez trouver compilés juste en dessous. Ceux-ci ont été toute l’actualité de Nintendo à l’E3 2021.





Suite de The Legend of Zelda : Breath of The Wild

Enfin, après une longue attente, nous avons pu voir les premières images de la suite de l’un des grands titres de la Nintendo Switch. Nintendo a publié les premières images du suite de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild », un jeu qui, dans certaines phases, nous emmènera dans le ciel d’Hyrule. C’était l’une des choses que nous attendions pour cet E3 2021. Nous n’avons pas de date au-delà de sa sortie en 2022.

Kazuya arrive dans Super Smash Bros. Ultimate

La première vidéo de Nintendo a été consacrée à ‘Super Smash Bros. Ultimate’, qui ajoute un nouveau personnage à son catalogue déjà énorme de personnages. On parle de Kazuya Mishima, le personnage classique de ‘Tekken’ que, enfin, nous pourrons affronter Kirby, Mario et d’autres personnages de ‘Super Smash Bros’. Il arrivera le 26 juin et sera payant en contenu téléchargeable.

Life is Strange Remastered Collection et Life is Strange True Colors

Une histoire surnaturelle dans laquelle les décisions jouent un rôle important. ‘Life is Strange’ n’est pas une franchise inconnue et maintenant nous savons que sa nouvelle édition, ‘La vie est de vraies couleurs étranges‘arrivera officiellement sur Nintendo Switch le 10 septembre. ‘Life is Strange Remastered Collection’ le fera tout au long de cette année.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel : Version Cloud

Étonnamment, Nintendo a annoncé l’arrivée du nouveau titre Square Enix, ‘Les Gardiens de la Galaxie de Marvel‘, qui arrivera sur Nintendo Switch le 26 octobre. Square Enix l’a annoncé lors de sa propre conférence E3 et nous savons maintenant qu’il sera également jouable sur la console portable de Nintendo.

Grondement de vers

La nouvelle de Team 17 débarquera sur Nintendo Switch le 23 juin, dans quelques jours, rendez-vous. La saga ‘Vers’ il n’y a pas de mystère : un commando de vers affronte un autre dans un scénario plein d’armes absurdes, de destructions et de nombreuses explosions, désormais en temps réel.

Astrie ascendante

UNE Jeu de combat au tour par tour en 2D avec des motifs peints à la main. Nous devrons créer une équipe de demi-dieux pour combattre les forces du mal. Cela n’a pas l’air mal, mais aucun autre détail de l’histoire n’a été révélé. Ils sortiront sur Nintendo Switch le 30 septembre.

Campus à deux points

Les nouveautés de SEGA, le successeur de «Two Point Hospital», arrivent sur Switch en 2022. SEGA a annoncé ce jeu il y a quelques jours à peine et maintenant nous savons qu’il viendra sur la console Nintendo. Dans celui-ci, nous devrons nous occuper de la gestion d’un campus universitaire, de ses salles de classe, de ses étudiants, etc.

Super Monkey Ball Banana Mania

La célèbre saga fête ses 20 ans et Nintendo la célèbre avec le lancement de ‘Super Monkey Ball Banana Mania‘, un remastering plein de mini-jeux repris des éditions précédentes pour « faire le singe ». Le nouveau de SEGA sera disponible à l’achat le 5 octobre 2021.

Superstars de Mario Party

Collection de jeux et mini-jeux Nintendo pour jouer avec jusqu’à trois amis. Il y a 100 mini-jeux de la série « Mario Party », dont cinq plateaux Nintendo 64. Bien qu’il puisse être joué localement, il aura également un mode multijoueur en ligne pour jouer avec des gens du monde entier. Il sera lancé le 29 octobre et les pré-réservations commencent aujourd’hui.

Terreur Metroid

Nouvel épisode de la saga ‘Metroid’, l’une des plus appréciées de la communauté. Le jeu revient pour emmener Samus dans une sorte de vaisseau spatial rempli de robots ennemis qui tenteront de nous tuer. Un jeu d’aventure qui continuez à parier sur des scénarios 2D et cela vient avec des graphismes qui ont peu ou rien à voir avec les versements précédents. Il sortira le 8 octobre de cette année.

Juste danse 2022

Le plus grand exposant des jeux de danse. ‘Just Dance 2022’, le nouveau titre d’Ubisoft, arrive sur Nintendo Switch le 4 décembre, alors préparez-vous à bouger votre squelette au rythme de 40 chansons.

Cruis’n Blast

Jusqu’à quatre joueurs se rencontreront dans ce titre de course. ‘Cruis’n Blast’ Il nous proposera 30 pistes sur lesquelles s’affronter en utilisant l’une des nombreuses voitures (réglées) qui seront disponibles dans le jeu. Nintendo n’a pas donné de dates, il a seulement confirmé qu’il sera disponible à l’automne.

Ensemble Dragon Ball Z : Kakarot + Nouveau Réveil du Pouvoir

Il n’a pas de secret. ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ a été l’un des grands succès de la franchise et maintenant il débarque sur Switch. Il ne le fait pas seul, mais le fait avec quatre sagas : Saiyan, Freezer, Cell et Monster Bu, ainsi que les combats de boss de ‘A New Power Awakens Part 1 and 2’. Il sortira le 24 septembre.

Mario Golf : Super Rush

Nous connaissons ce jeu depuis longtemps, mais aujourd’hui, Nintendo a voulu profiter de l’occasion pour enseigner le modes de jeu qui seront disponiblesà savoir : golf traditionnel, golf rapide, bataille de golf et aventure de golf, ainsi que tout le contenu gratuit qui sera publié par la suite. Il peut être acheté le 25 juin et la phase de pré-achat commence aujourd’hui.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Un jeu de rôle d’aventure dans lequel nous devrons explorer un monde immense, collecter des matériaux et améliorer nos personnages tout en essayant de survivre aux monstres qui l’habitent. Un jeu de rôle à part entière qui aura du multijoueur et arrivera le 9 juillet 2021, bien qu’il y aura une démo le 25 juin.

WarioWare : rassemblez-vous

Wario est de retour (entouré de nombreux compagnons) dans un titre aux 200 mini-jeux (plus ou moins fous). Chaque personnage a ses propres capacités dont nous devrons profiter pour surmonter les mini-jeux à temps. Il sera lancé le 10 septembre et peut être pré-commandé à partir d’aujourd’hui.

Shin Megami Tensei V

Le nouvel opus de la série nous emmène dans un Tokyo post-apocalyptique plein d’anges et de démons à qui nous devrons distribuer du remorquage. Il s’agit d’un jeu en monde ouvert avec des combats au tour par tour, de type ‘Final Fantasy’, dans lequel nous devrons former une équipe de personnages pour profiter de leurs synergies. Il sortira le 12 novembre 2021.

Décadence Danganronpa

La saga ‘Danganronpa’ arrive sur Nintendo Switch, et oui, nous parlons de la saga, car Nintendo a confirmé que les quatre jeux arrivent dans une seule édition : les trois originaux et ‘Danganronpa S : Camp d’été ultime‘, le mini-jeu de table qui est maintenant un jeu autonome. Il sortira cette année, mais sans date précise. Les jeux peuvent être obtenus ensemble ou séparément.

Projet Zero: Maiden of Black Water

Il y a également eu de la place pour l’aventure et la terreur lors de la conférence Nintendo Switch. Un jeu qui promet de l’exploration, une certaine tension et même la peur étrange. Il sort cette année, alors préparez la Camera Obscura pour exorciser les fantômes en la prenant en photo.

Mario + Lapins Crétins : Des étincelles d’espoir

Mario et les Lapins Crétins font à nouveau équipe pour sauver l’univers du chaos. Un jeu de stratégie qui nous permettra d’explorer les scénarios librement. C’est un jeu qui était déjà annoncé, dont nous avons vu aujourd’hui de nouvelles images et qui ne sortira pas sur Nintendo Switch avant 2022.

Camp de redémarrage Advance Wars 1 + 2

Le célèbre jeu de guerre tactique arrive sur Nintendo Switch remasterisé, et de quelle manière. Ils peuvent être achetés le 3 décembre, bien que les réservations ouvrent aujourd’hui. Ce titre envisage les deux jeux, ‘Advance Wars’ et ‘Advance Wars 2: Black Hole Rising’, qui peuvent être achetés séparément.

Hyrule Warrios : L’Âge du Cataclysme

La nouvelle extension de ‘Hyrule Warriors’ arrivera en deux phases, ‘Livraison 1 – Le battement de coeur antique’ et ‘Livraison 2 – Le gardien des souvenirs’. Le premier sera disponible le 18 juin et le second à partir de novembre 2021. Dans la vidéo sur ces lignes, vous pouvez voir quelques images.

La Légende de Zelda : Skyward Sword HD

Le remake du jeu arrivera le mois prochain. Celui-ci raconte le L’histoire la plus ancienne de la saga ‘Zelda’, l’origine de tout, et révèle des données telles que qui a créé l’épée maîtresse. C’est un jeu que l’on connaît déjà et dont le lancement est daté du 16 juillet.

Game & Watch : La Légende de Zelda

Une console petit format avec trois jeux classiques de la saga ‘Zelda’, à savoir : ‘LA légende de Zelda‘ (le premier), ‘Zelda II : L’aventure de Link‘et la version Game Boy de’La Légende de Zelda : Link’s Awakening‘, plus un quatrième mini-jeu Vermin avec Link.

Comme fonctions ajoutées, la console dispose d’un montre inspirée de zelda que nous pouvons jouer (la carte indique l’heure et nous pouvons contrôler le personnage dessus) et une minuterie inspirée de ‘Zelda II’ que nous pouvons également jouer. Très curieux, sans aucun doute. Il sortira le 12 novembre 2021.

Contenu téléchargeable

Enfin, Nintendo a également annoncé la Bientôt du contenu téléchargeable sur Nintendo Switch. Cela inclut « Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 » (25 juin, pré-commande aujourd’hui), « Strange Brigade » (aujourd’hui) et « DOOM Eternal : The Ancient Gods – Part One » (aujourd’hui).