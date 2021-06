Nintendo à l’E3 2021 : l’arrivée de Metroid Dread sur Switch parmi plusieurs annonces vitales

16 juin 2021 21:19:46 IST

La société de jeux vidéo Nintendo a fait quelques annonces clés à l’E3 2021. Au cours de sa diffusion mardi, Nintendo a révélé de nouvelles informations et des bandes-annonces pour Kazuya Mishima de Tekken à venir à Super Smash Bros Ultimate, certains La vie est étrange jeux, une collection de Danganronpa jeux, et Shin Megami Tensei 5la date de sortie de, entre autres. Nintendo a annoncé que les travaux étaient en cours sur Metroid Prime 4. Les racines 2D de la série sont revenues avec style avec Terreur Metroid, qui arrive sur Switch le 8 octobre.

Le nouveau titre viendra également avec une paire d’amiibo pour Samus et EMMI, un nouveau personnage robot introduit dans le jeu.

Kazuya Mishima, le méchant légendaire de la Tekken franchise, arrive dans Super Smash Bros Ultimate. Le méchant du jeu Bandai Namco rejoindra d’autres superstars du jeu de combat telles que Bogard des jeux Fatal Fury et Ryu de Street Fighter.

Un nouveau Super #SmashBrosUltimate combattant a été révélé! pic.twitter.com/mjyJQwZ2pX – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 juin 2021

Trois matchs de la La vie est étrange la franchise sera bientôt diffusée sur Nintendo Switch. Une collection restructurée des jeux originaux arrivera sur la console plus tard cette année et La vie est étrange : les vraies couleurs viendra le 10 septembre.

A l’occasion du 20e anniversaire de la franchise de ball-spinning, Nintendo accueillera le 5 octobre Super Monkey Ball Banana Mania.

Camp de redémarrage Advance Wars 1 + 2 est en cours de reconstruction pour Nintendo Switch, qui regroupe les deux premiers jeux de la franchise en un seul package. La version mise à jour du jeu arrivera le 3 décembre, les précommandes commençant plus tard dans la journée.

La franchise Mario Party et 100 autres mini-jeux comprendront cinq jeux de société collectés sous Mario Party Superstars et arriveront le 29 octobre. Le nouveau titre proposera également la possibilité de jouer en ligne avec des amis ou des inconnus. Les précommandes commencent aujourd’hui.

La franchise vétéran Cruis’n, Cruis’n Blast des jeux de course d’arcade, arrive sur Nintendo Switch cet automne.

L’éditeur d’arcade Raw Thrills, une société co-fondée par Eugene Jarvis qui a initialement conçu la série Cruis’n sous Midway Games dans les années 1990, est sorti Cruis’n Blast dans les salles d’arcade en janvier 2017. Le titre Switch semble être un portage du premier titre Cruis’n depuis le jeu Wii de 2007 Croisière, et sera une console exclusive pour Nintendo.

Shin Megami Tensei 5La version interdimensionnelle et post-apocalyptique de Tokyo arrivera sur Nintendo Switch le 12 novembre. Sa bande-annonce a été publiée lors de l’événement, ainsi qu’un gameplay montrant le recrutement et la fusion de démons.

Trois matchs de la Danganronpa : Décadence La franchise arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année. Les jeux sont Déclencheur Happy Havoc : Danganronpa, Danganronpa 2 : Adieu le désespoir et Danganronpa V3 : Tuer l’harmonie.

La série de mini-jeux sauvages a une nouvelle entrée, WarioWare : Rassemblez-vous, en streaming sur Nintendo Switch le 10 septembre avec une option double joueur.

Le dernier jeu de la franchise de photographie fantomatique recevra une mise à jour moderne sous la forme de Fatal Frame: Maiden of Black Water, Plus tard cette année.

Le premier DLC pour Hyrule Warriors: Age of Calamity arrivera le 18 juin. La mise à jour Pulse of the Ancients sera rejointe par une autre mise à jour DLC en novembre.

Célébrer LA légende de Zelda35e anniversaire de , Nintendo a annoncé un nouveau système Game and Watch ainsi que des versions réduites de The Legend of Zelda, Zelda 2 : L’aventure de Link, La Légende de Zelda : Link’s Awakening, et une version Link-centric de Vermin, ainsi qu’une horloge jouable. Celui-ci arrivera le 12 novembre.

Nintendo a dévoilé une courte bande-annonce de Legend of Zelda : Breath of the Wild suite qui pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Peu de détails à ce sujet ont été révélés lors de l’événement, mais ils visent une sortie en 2022.

Retournez à Hyrule – et aux cieux au-dessus – dans ce premier aperçu du gameplay de la suite de la légende de Zelda : Breath of the Wild, dont la sortie est prévue le #NintendoSwitch en 2022.#NintendoDirect #E32021 #LA légende de Zelda pic.twitter.com/Us7bPm3J2U – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 juin 2021

